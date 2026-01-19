Anna Jantar zapisała się na kartach historii polskiej sceny za sprawą swoich niezapomnianych i ponadczasowych przebojów. Była jedną z największych gwiazd lat 70. i muzycznym symbolem tamtych czasów. Jej kariera, obfitująca w wiele sukcesów, współprace z artystami takimi jak Stanisław Soyka, Bogusław Mec czy Zbigniew Hołdys oraz koncerty nie tylko dla polskich publiczności, zakończyła się tragicznie 14 marca 1980 r. Piosenkarka zginęła wówczas w katastrofie lotniczej, lecz pamięć o niej obecna jest wśród słuchaczy do dziś.

Do najpopularniejszych przebojów Anny Jantar należały poruszające kompozycje, takie jak "Radość najpiękniejszych lat", "Staruszek świat", "Nic nie może wiecznie trwać" czy wesołe "Tyle słońca w całym mieście". Jednym ze sztandarowych utworów artystki było także "Baju baj, proszę pana", wydane pod koniec lat 70. Dziś słuchacze wracają do hitu PRL-u z ogromnym sentymentem, a oto jego historia.

Humorystyczny tekst "Baju baj, proszę pana" podbił serca Polaków. Napisał go Bogdan Olewicz

Tekst do piosenki "Baju baj, proszę pana" został napisany przez Bogdana Olewicza - znanego autora słów do klasyków estrady, takich jak "Nie płacz Ewka" Perfectu czy "Rysa na szkle" Urszuli. Tekściarz chciał napisać utwór zupełnie inny niż te, z których znana była Anna Jantar. Postawił na żartobliwy tekst, w którym wokalistka odrzuca zaloty nieznajomego, grożąc, że poskarży się mamie.

Ten hit PRL-u pierwotnie śpiewał gwiazdor zza granicy! Wersja Anny Jantar zapisała się na kartach historii

Choć humorystyczny przebój do dziś jest chętnie śpiewany przez Polaków, nie wszyscy wiedzą, że oryginał utworu nie należał do Anny Jantar! Hit PRL-u jest bowiem polską wersją kompozycji "Jambalaya" z lat 50. Autorem pierwotnej wersji piosenki był amerykański muzyk country - Hank Williams. Podobno napisał utwór przy okazji inspirującej rozmowy o jedzeniu, a jego tytuł zaczerpnięty został z nazwy tradycyjnej kreolskiej potrawy.

"Jambalaya" również w angielskiej wersji językowej stała się przebojem ponadczasowym, którego covery chętnie nagrywali przeróżni artyści. Świat usłyszał m.in. wersje Brendy Lee, The Carpenters czy Sonny and Cher. Po latach piosenka wreszcie dotarła na polski rynek. Oprócz interpretacji Anny Jantar słuchacze mogą kojarzyć także cover Ady Balikowskiej.

