Ten hit lat 80. nucili wszyscy w PRL-u. Miał wyjątkowe przesłanie

Martyna Jakubowicz to jedna z tych artystek, które nie poddały się modom i presji rynku. Jej twórczość, choć osadzona w konkretnej epoce, zachowuje świeżość i emocjonalną głębię. "Kiedy będę starą kobietą" to więcej niż piosenka - to poetycki komentarz do ludzkiej kondycji, który - mimo upływu czasu - wciąż porusza kolejne pokolenia.