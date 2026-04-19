Ten hit lat 80. miał nigdy nie ujrzeć światła dziennego. To jeden z najważniejszych utworów Madonny

Historia "Holiday" zaczyna się z dala od samej Madonny. Za utworem stoją Curtis Hudson i Lisa Stevens z formacji Pure Energy. To oni stworzyli kompozycję, która początkowo nie znalazła uznania ani wśród wytwórni, ani wśród artystów. Propozycję nagrania odrzucili m.in. Phyllis Hyman czy Mary Wilson z The Supremes.

Autorzy długo wierzyli jednak w potencjał piosenki. "Wiedzieliśmy, że ten utwór ma w sobie magię. Skoro sami nie mogliśmy go nagrać, liczyliśmy, że trafi do kogoś, kto odda mu sprawiedliwość" - wspominali po latach. Jak przyznawali, producent John "Jellybean" Benitez próbował zainteresować nim różnych wykonawców, ale bez skutku.

Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy utwór trafił do młodej, dopiero rozpoczynającej karierę Madonny. Początkowo twórcy mieli wątpliwości, czy powierzyć go nieznanej wokalistce, jednak osobiste spotkanie zmieniło ich decyzję.

Narodziny przeboju

"Holiday" powstało w 1983 roku jako część debiutanckiego albumu "Madonna", nagranego w nowojorskim Sigma Sound Studios. Piosenka została utrzymana w stylistyce dance-pop i post-disco, z charakterystycznym rytmem, syntezatorami i gitarowymi riffami inspirowanymi brzmieniem zespołu Chic.

Choć utwór przeszedł kilka zmian aranżacyjnych, jego rdzeń pozostał nienaruszony. Lisa Stevens przyznała, że Madonna "nie próbowała kopiować oryginału", lecz nadała mu własny charakter. "To była Madonna w najczystszej postaci" - podkreślała.

Tekst piosenki opowiada o potrzebie oderwania się od codzienności i wspólnego świętowania. Refren "Holiday, celebrate!" powstał stosunkowo szybko, a inspiracją do jego stworzenia były nawet dźwięki telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Punkt zwrotny w karierze Madonny

Singiel ukazał się 7 września 1983 roku nakładem Sire Records jako trzeci utwór promujący debiutancki album wokalistki. Początkowo wydany był w duecie z "Lucky Star", jednak to "Holiday" szybko zaczęło zdobywać popularność w klubach.

Piosenka dotarła do 16. miejsca listy Billboard Hot 100, ale jej znaczenie wykraczało daleko poza same statystyki. Był to pierwszy globalny sukces Madonny, który otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery. Utwór zdobył także szczyt zestawienia "Dance Club Songs" i stał się jednym z najczęściej granych hitów w klubach.

W kolejnych latach "Holiday" regularnie wracało na listy przebojów, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie wznawiane wydania osiągały czołowe miejsca.

Bez teledysku, ale z ogromnym wpływem

Co ciekawe, utwór nigdy nie doczekał się oficjalnego teledysku. Madonna promowała go głównie poprzez występy telewizyjne i koncerty, co w latach 80. okazało się wystarczające, by zdobyć ogromną popularność.

"Holiday" szybko stało się stałym punktem jej koncertów i towarzyszyło artystce przez kolejne dekady - od pierwszych występów w klubach po najnowszą trasę Celebration Tour w latach 2023-2024.

"Mam dużo szczęścia"

Mimo że w późniejszych latach Madonna zdobywała znacznie wyższe miejsca na listach przebojów, "Holiday" do dziś pozostaje dla niej utworem wyjątkowym. W jednym z wywiadów przyznała: "Mam dużo szczęścia", reagując na przypomnienie o swoich największych hitach.

Paradoksalnie więc piosenka, która początkowo była odrzucana i niedoceniana, stała się jednym z najważniejszych momentów w historii popu. Dla wielu słuchaczy pozostaje synonimem beztroski i muzycznej energii lat 80., a dla samej Madonny - początkiem drogi na szczyt.

