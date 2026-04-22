Ten hit Bajmu zna niemal każdy. Mało kto wie, o czym faktycznie opowiada

Utwór "Nie ma wody na pustyni" ukazał się w 1983 roku i szybko stał się jednym z największych przebojów zespołu. Piosenka zajęła 2. miejsce na Liście Przebojów Polskiego Radia i przez kilka tygodni utrzymywała się w czołówce zestawienia, a do dziś uważana jest za jedną z wizytówek Bajmu. Dla wielu słuchaczy przez lata była po prostu osobliwą, chwytliwą piosenką o pustyni i wielbłądach, jednak - jak po latach przyznała sama Beata Kozidrak - wcale nie o to w niej chodziło.

W jednym z wywiadów wokalistka wprost wyjaśniła, że "woda" w piosence jest metaforą wolności, a tekst odnosi się do realiów PRL-u. W czasach, gdy otwarta krytyka władzy mogła skończyć się cenzurą lub poważnymi kłopotami, artyści często sięgali po niedopowiedzenia, symbole i wielopoziomowe metafory. Słuchacze żyjący w tej samej rzeczywistości wychwytywali ukryty sens - pustynia jako opresyjny system, woda jako upragniona swoboda, a zatrzymana karawana jako społeczeństwo pozbawione siły, by iść dalej.

Jak Bajm stał się legendą

Bajm powstał w Lublinie w 1978 roku z inicjatywy Andrzeja Pietrasa, który po występie rodzeństwa Beaty i Jarosława Kozidraków w klubie "Hades" zaproponował im stworzenie zespołu. Początkowo grali ballady i piosenki turystyczne, by z czasem przesunąć się w stronę popu i pop-rocka, łącząc gitarowe granie z modnymi wówczas syntezatorami. Ogólnopolski rozgłos przyniósł im pierwszy przebój "Piechotą do lata", z którym w 1978 roku zajęli drugie miejsce w "Debiutach" na festiwalu w Opolu.

Kolejne lata to już pasmo hitów - "Co mi Panie dasz", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Biała armia" czy właśnie "Nie ma wody na pustyni", która w 1983 roku ugruntowała pozycję zespołu w kraju. Do dziś Bajm ma na koncie 10 studyjnych albumów, a charyzmatyczna Beata Kozidrak pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek.

