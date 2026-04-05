Ten błąd o mało nie zrujnował kariery Krzysztofa Krawczyka. "Nie wszyscy mu to wybaczyli"

Krzysztof Krawczyk to artysta, który zostawił po sobie imponujący dorobek. Karierę rozpoczynał jeszcze w latach 60. jako wokalista legendarnego zespołu Trubadurzy. Prawdziwą potęgą na polskiej scenie stał się jednak dekadę później, rozpoczynając występy solowe. Wylansował niezliczoną ilość ponadczasowych przebojów, m.in. "Parostatek", "Rysunek na szkle" czy "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Przez ponad 5 dekad swojej aktywności na scenie wydał ogromną ilość płyt, eksplorując przeróżne gatunki muzyczne. Artysta zmarł 5 kwietnia 2021 roku z powodu licznych chorób współistniejących, z którymi się zmagał.

Amerykański sen, który okazał się koszmarem

W szczytowym momencie popularności w Polsce Krzysztof Krawczyk postanowił spróbować swoich sił za oceanem, licząc na wielką międzynarodową karierę. Piosenkarz próbował podbić amerykański rynek, zaczynając m.in. w Nashville, lecz jego ambitne starania nie przyniosły żadnych rezultatów. Jak wspominała Maria Szabłowska w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, ostatecznie cała zagraniczna wyprawa okazała się porażką i zakończyła się wyłącznie na występach w polonijnych klubach nocnych.

Trudny powrót i romans z disco polo

Po powrocie do Polski w latach 90. artysta musiał zmierzyć się z nową, bardzo trudną rzeczywistością. Szybko okazało się, że publiczność zdążyła już o nim nieco zapomnieć, a sam wokalista znalazł się w kiepskiej sytuacji finansowej. Aby przetrwać i mieć z czego żyć, Krzysztof Krawczyk poszedł w stronę zyskującego wówczas gigantyczną popularność disco polo: "Jak sam mówił, największą porażką był powrót do Polski w latach 90., kiedy ludzie już trochę o nim zapomnieli, a on nie bardzo miał z czego żyć. Wtedy poszedł w disco polo" - tłumaczyła Szabłowska. Ta decyzja bardzo mocno rozczarowała jego wiernych słuchaczy, a na muzyka spadła potężna fala krytyki.

Odkupienie win i wielki triumf

Sam piosenkarz wielokrotnie przyznawał później, że tamten krok uważał za swoją największą życiową porażkę, ale nie miał z czego się utrzymać. Według relacji Marii Szabłowskiej, część fanów długo nie potrafiła wybaczyć mu tego gatunkowego skoku: "Nie wszyscy mu to wybaczyli. Ale on wielokrotnie mówił potem, że nie miał się z czego utrzymać, a umiał tylko śpiewać. Na szczęście to odium disco polo udało mu się jakoś zrzucić".

Prawdziwym przełomem i powrotem na sam szczyt okazała się jego późniejsza, legendarna już współpraca z Goranem Bregovicem, która na nowo wzbudziła zachwyt krytyków oraz słuchaczy w całej Polsce.

Swój występ w "Must Be The Music" zadedykował zmarłemu tacie. Jurorzy nie kryli wzruszenia Polsat Promocja