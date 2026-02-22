Adele ma na swoim koncie wiele sukcesów. Od podbicia najważniejszych list przebojów, przez miłość fanów na całym świecie, aż po realizację wielu świetnie przyjętych projektów muzycznych, wokalistka przez lata udowodniła, że siła sławy i celebryckiego usposobienia można zidentyfikować po swojemu - bez skandali, plotek i szumów w mediach, mających wpłynąć na poprawę wizerunku.

Adele to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Jeden hit szczególnie podbił serca jej fanów

Adele to znana brytyjska piosenkarka i niekwestionowana ikona muzki pop. Jest autorką ponadczasowych przebojów, takich jak "Set Fire to the Rain", "Skyfall" czy "Easy On Me". Ma na swoim koncie cztery albumy muzyczne - pierwszy wydany jeszcze w 2008 roku. To właśnie dzięki "19" stała się wokalistką rozpoznawalną nie tylko w Wielkiej Brytanii, lecz w reszcie Europy i na całym świecie.

W 2011 roku na rynku muzycznym ukazał się jej przełomowy album, zatytułowany "21". Na krążku znalazły się hity takie jak "Rumour Has It" czy "Someone Like You". 15 lat po premierze wydawnictwo zostało oficjalnie najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez kobietę. Adele wyprzedziła tym samym legendarny soundtrack do filmu "The Bodyguard" autorstwa Whitney Houston.

Choć album "21" wypromował wiele piosenek, to właśnie utwór "Rolling in the Deep" został wydany jako pierwszy i główny singiel projektu. Wybór wytwórni i artystki okazał się strzałem w dziesiątkę - niedługo po premierze płyta doczekała się świetnych recenzji krytyków i trafiła do serc setek tysięcy słuchaczy. Krążek zyskał status 16-krotnej platyny w UK i był czwartym najczęściej kupowanym albumem w historii brytyjskiego rynku muzycznego.

Album zajmował szczyt listy Billboard 200 przez 24 tygodnie po premierze i był najlepiej sprzedającym się krążkiem na świecie w 2011 i 2012 roku. Ponadto to siedemnasty najlepiej sprzedający się album na świecie w historii. Doceniła go także redakcja prestiżowego magazynu "Rolling Stone" - umieściła na liście 500 wydawnictw wszech czasów.

Piosenka "Rolling in the Deep" osiągnęła wielki sukces również w Polsce - uplasowała się na szczycie najchętniej coverowanych utworów (między innymi na popularnej platformie "iSing"), królowała w telewizyjnych stacjach muzycznych, stała się ścieżką dźwiękową wielu reklam i poszerzyło grono fanów Adele w naszym kraju.

