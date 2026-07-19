Ukoronowaniem tegorocznego mundialu jest starcie Hiszpanii z Argentyną na słynnym MetLife Stadium w East Rutherford. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 21:00 czasu polskiego, a już około 90 minut przed pierwszym gwizdkiem widzów czekała wielka ceremonia zamknięcia turnieju z udziałem m.in. Post Malone'a Jennifer Hudson, Robbiego Williamsa czy Nicole Scherzinger.

Gwiazdorska obsada koncertu

Za muzyczną część przerwy meczowej odpowiada z kolei lider zespołu Coldplay, Chris Martin, który zaprosił do współpracy prawdziwą plejadę światowych gwiazd. Wśród nich znajdują się Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy oraz BTS. Na scenie pojawić się ma także wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel oraz chór PS22. Całe widowisko inspirowane jest słynnymi Halftime Shows organizowanymi podczas finałów amerykańskiej ligi futbolu, Super Bowl.

Co wydarzyło się na Half Time Show?

Występ otworzyła Madonna, która dotarła na stadion w samochodzie prowadzonym przez Ronaldinho i Ronaldo Nazario.

Ronaldinho, Madonna i Ronaldo Nazario Michael Regan - FIFA Getty Images

Następnie scenę przejęły... Muppety, które zagrały kultowe "Seven Nation Army", a koreański boysband BTS zaprezentował wielki hit "Dynamite".

stadion w trakcie mundialowego halftime show Matt Slocum AP

Na wyjątkowo stonowany i akustyczny występ postawił Justin Bieber z "EVERYTHING HALLELUJAH". Szybko został on jednak przyćmiony przez żywiołową Shakirę, śpiewającą w towarzystwie zespołu tancerzy hymn mundialu.

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Całość pięknie domknął występ Coldplay wraz z dziecięcym chórkiem PS22. Zespół pod wodzą Chrisa Martina zaprezentował zupełnie nowy utwór!

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Kontrowersyjna zmiana regulaminu

Organizacja koncertu wywołała spore dyskusje w środowisku kibiców, ponieważ tradycyjna przerwa między połowami trwa zazwyczaj jedynie kwadrans. Choć FIFA początkowo zapewniała, że przerwa potrwa dokładnie 18 minut i 30 sekund, a sam występ artystyczny zajmie 11 minut i 30 sekund, zagraniczne źródła donosiły, że rzeczywisty czas trwania widowiska może potrwać ponad 20 minut. Dla porównania, podczas finału zeszłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata na tym samym stadionie przerwa zajęła aż 24 minuty.

Kolejna rewolucja w przepisach

Koncert w przerwie nie jest jedyną nowością wprowadzoną przez organizatorów podczas tego turnieju. FIFA zdecydowała się już wcześniej na podzielenie każdej z połów meczowych na kwarty, wprowadzając obowiązkowe, trzyminutowe "przerwy na nawodnienie" po około 20-25 minutach gry, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.