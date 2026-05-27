Miesiąc po premierze piosenki "Nareszcie" pojawił się drugi tegoroczny singel sygnowany szyldem Męskie Granie Orkiestra - taka sytuacja pojawiła się pierwszy raz w historii całej akcji. Za utwór "Tańczę" odpowiadają ponownie Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia.
Za tegoroczny hymn Męskiego Grania odpowiadają Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia.
Pierwszy raz w swojej długiej historii Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singel w tym samym roku. Właśnie do rąk słuchaczy trafiła piosenka "Tańczę", którą ponownie wykonują Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia.
"Możliwe, że zaczęło się od krótkiego zanucenia utworu podczas press touru 'Nareszcie', aby pomyśleć, że drugi singel wcale nie musi zostać zamknięty w szufladzie. 'Tańczę', jest w końcu o swobodzie, dlaczego by nie zacząć od przełamania konwencji dotychczasowych wydań?" - czytamy w komunikacie.
"Tańczę" to efekt współpracy Vito Bambino, Zalii i Igora Herbuta, którzy odpowiadają za tekst oraz kompozycję utworu. Produkcją singla zajął się Jakub Galiński, współtworząc również jego brzmienie i warstwę kompozycyjną. Klip ilustrujący piosenkę wyreżyserował Vito Bambino.
Męskie Granie 2026 - kto wystąpi?
Podczas tegorocznej edycji Męskiego Grania wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Organek, Vito Bambino, Ralph Kaminski oraz Edyta Bartosiewicz. Trasa obejmie: Żywiec (26-27 czerwca), Poznań (10-11 lipca), Gdańsk (17-18 lipca), Wrocław (31 lipca - 1 sierpnia), Kraków (7-8 sierpnia) oraz Warszawę (21-22 sierpnia).