Stanisław Soyka słynął z tego, że nigdy nie hamował się w kontekście szczerej interpretacji muzyki. Łączył w swojej sztuce jazz, pop, soul, poezję śpiewaną, a nawet elementy klasyki. Swój charakterystyczny głos zestawiał z wyjątkowymi słowami, które niemal za każdym razem niosły za sobą wyższą wartość i przesłanie. Oto kilka wartych zapamiętania słów Soyki z utworów, które śpiewał.

Stanisław Soyka otwarcie śpiewał o uczuciach. "Odważny i ten, co się boi"

"Tolerancja", czyli jeden z najpopularniejszych utworów artysty, traktuje właśnie o tym - o tolerancji. Wartość prosta, lecz nie zawsze powszechna. "Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie", "Życie nie po to tylko jest, by brać", "Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień" - śpiewał Soyka w "Tolerancji", jednak cały utwór, nie tylko jego fragmenty, przedstawia obraz lepszego świata.

"Kloszard i wielki tuz / Odważny i ten, co się boi / Wszyscy równi wobec czasu i płomienia" - przypomina Soyka w "Cudzie niepamięci", który miał wybrzmieć, z pomocą Natalii Grosiak, na tegorocznym Top of the Top Sopot Festivalu.

"Cóż ja z tobą, czułości, w końcu począć mam / Czułości do kamieni, do ptaków i ludzi / Powinnaś spać we wnętrzu dłoni, na dnie oka / Tam Twoje miejsce, niech cię nikt nie budzi" - słyszymy w kultowej "Czułości", zaś w "Do widzenia mówiliśmy" obserwujemy wyjątkową relację, której przeszkodził świt. "Kwiaty jeszcze spały / Przedjesiennym snem / A my przytuleni senni / Do widzenia mówiliśmy" - przekazywał artysta.

"Kochaj mnie tak jakby nie było jutra / kto kocha się tak nie żałuje" - śpiewał w "Jakby nie było jutra", a w "Piłkarskim pokerze" pytał: "Jedno pytanie wszystkich brata / Czy dziś nastąpi koniec świata?".

"Bez Ciebie pustka / Ślepa ulica / Złowroga cisza / U schyłku dnia / Z Tobą gorąca nut nawałnica / Pieszczota czerwień / I pełny ja" - śpiewał Soyka w ukochanym przez fanów utworze "Fa na na na". Teraz ci sami fani jednogłośnie stwierdzają, posługując się słowami piosenki: "Bez Ciebie pustka, Staszku".

