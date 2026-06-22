Polsat powraca ze spektakularnym koncertem "Wrocław Przyszłości". Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek, 30 czerwca na Placu Wolności w stolicy Dolnego Śląska, a telewizyjni widzowie będą mieli okazję obejrzeć transmisję na żywo, od godz. 19:55.

Z tej okazji przypominamy utwory, które zostały stworzone z myślą, intencją, a nawet chwilami... z ingerencją Wrocławia!

Maria Koterbska - "Wrocławska piosenka"

Maria Koterbska była niekwestionowaną gwiazdą polskiej estrady w latach 50. i 60. Jej charakterystyczny głos, muzyczna inteligencja i umiejętność łączenia swingowej elegancji z popularnym repertuarem sprawiły, że przez lata była ulubienicą publiczności. Przeboje takie jak "Brzydula i rudzielec", "Karuzela" czy "Parasolki" zyskały ogromną popularność i stały się częścią kulturowego krajobrazu Polski tamtego okresu.

Wspominając o wrocławskich dziełach muzycznym, nie sposób nie wspomnieć o kultowym już dzisiaj utworze Marii Koterbskiej. "Wrocławska piosenka" (początek lat 50., muzyka: Jerzy Herald, słowa: Krystyna Wnukowska) podbiła serca nie tylko Wrocławian, ale i słuchaczy z całej Polski, którzy od premiery utworu wypracowali sobie własne zdanie o stolicy Dolnego Śląska. Wokalistka utwór zaśpiewała podczas koncertu Haralda w Hali Ludowej. Utwór szybko zachwycił słuchaczy i stał się hitem, a wkrótce "hymnem wrocławskich tramwajarzy". Na dowód tego w 2022 roku powstał nawet mural, przedstawiający wokalistkę w towarzystwie niebieskiego tramwaju.

Niewielu pamięta, iż PRL-owy hit zachwycił także Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka, który odbył lot w kosmos. O całej sytuacji Hermaszewski opowiedział w filmie dokumentalnym "Powrót Wrocławskiej Piosenki". Jak wiemy, załoga statku kosmicznego "Sojuz 30" podczas okołoziemskiej podróży trwającej 8 dni, usłyszała ze stacji kontroli lotów komunikat: "Nagrywajcie, coś tu mamy dla was". Chwilę później usłyszeli utwór "Wrocławska piosenka" Marii Koterbskiej. Mirosław Hermaszewski nazwał utwór "piękną melodią" i zdradził, że nagrał ją z Piotrem Klimukiem. W trakcie lotu, kosmonauci jeszcze wiele razy słuchali wielki przebój Koterbskiej.

Lech Janerka - "Nadzieja o Wrocławiu"

Utwór "Nadzieja o Wrocławiu" napisany i skomponowany został na zamówienie wrocławskiego magistratu. Miał promować miasto podczas starań o Expo 2010. Choć Wrocławianom nie udało się wówczas zostać gospodarzami imprezy, hymn pozostał.

"Muzyka do tej piosenki powstała, jak miałem 19 lat. Teraz mam 50 i dopisałem słowa. Nuty leżały sobie w szafie, bo ta muzyka odbiega stylistycznie od tego, co nagrywam na płyty. Lubię to miasto, bo uważam, że ma klimat. I ten klimat starałem się odtworzyć w utworze" - mówił wówczas Lech Janerka.

Lech Janerka: "Kiedyś myślałem, że mam wpływ na to, w jaki sposób ludzie myślą" Polsat News INTERIA

Mikromusic - "Pod włos"

"Piosenka opowiada o Wrocławiu i trudnej miłości do tego miasta. Wszyscy muzycy z zespołu mieszkają w tym mieście. Stąd daleko do Warszawy, gdzie często trzeba się udawać, aby z Syrenką robić interesy. Wersja koncertowa zagrana została w nowej aranżacji, odbiegającej od oryginału. Zagrana na akustycznych instrumentach, z towarzyszeniem septetu smyczkowego pod przewodnictwem Adama Lepki. Zagrana we Wrocławiu, o Wrocławiu przez wrocławskich muzyków i wrocławskiej publiczności. Sporo w tej piosence emocji i liryki. Jak zawsze u Mikromusic" - przyznała wrocławska grupa, opowiadając o wydaniu koncertowym CD/DVD "Mikromusic w Capitolu".

Natalia Lubrano - "Czekam na Ciebie (we Wrocławiu)"

Natalia Lubrano, wrocławska wokalistka i nauczycielka śpiewu, która od lat organizuje warsztaty dla młodych artystów, szerszej publiczności dała się poznać, gdy wzięła udział w 5. edycji show "The Voice of Poland" w 2014 roku. Piosenkarka trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła w programie aż do etapu półfinałów, co przełożyło się na zainteresowanie jej autorskim materiałem - m.in. albumem "R.E.S.P.E.C.T.", który wypromował takie piosenki jak "Guarantee", "Zapomnę Cię", "I said right now" czy "Flowers".

Z utworem "Czekam na Ciebie (we Wrocławiu)" Natalia Lubrano, podobnie jak Mikromusic, wzięła udział w konkursie Kawałek Wrocławia.

Era Wodnika - "Podwodny Wroclove"

To piosenka ze spektaklu muzycznego "Era Wodnika" autorstwa Sambora Dudzińskiego i Michała Litwińca, pokazywanego w 2007 roku w Teatrze Muzycznym Capitol.

Piosenka była notowana na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Klimatyczny, psychodeliczny utwór przenosi słuchacza w oniryczną podróż po Wrocławiu. W tekście przewijają się poetyckie nawiązania do miejskiej architektury, odrzańskich mostów oraz nocnego życia miasta.

Kto wystąpi na scenie podczas koncertu "Wrocław Przyszłości"? Polsat zaprosił plejadę wielkich gwiazd

Na scenie zaprezentują się artyści, którzy pochodzą z różnych muzycznych światów. Oryginalne sceniczne osobowości łączy ogromna wrażliwość i miłość do muzyki. Zobaczymy m.in. Edytę Górniak, czyli jedną z najbardziej charyzmatycznych wokalistek polskiej sceny, będzie też Margaret, okrzyknięta ikoną nowoczesnego popu. Na scenie pojawi się też gwiazda Eurowizji 2026 - Alicja Szemplińska, która utworem "Pray" podbiła Europę.

Nie może również zabraknąć Jakuba Józefa Orlińskiego, czyli artysty docenianego na światowych scenach operowych za swoją muzyczną wszechstronność i świeże spojrzenie na klasykę.

W koncercie wezmą udział także Andrzej Piaseczny, od ponad 30 lat należący do czołówki polskich wokalistów, Ralph Kaminski, wyróżniający się swoim oryginalnym stylem i autentycznością oraz Janusz Radek, znany z wyrazistych i pełnych emocji interpretacji. Pojawi się jeszcze Gracjana Górka - młoda wokalistka z Lublina, która w reaktywowanym "Must Be The Music" poruszyła jurorów ambitnym repertuarem.

"Ubiegłoroczny koncert zorganizowany wraz z telewizją Polsat przy okazji święta Wrocławia cieszył się dużą popularnością i, także dzięki materiałom video, w atrakcyjny sposób zaprezentował złożoną historię naszego miasta w powojennych czasach" - mówi Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta. "W tegorocznej edycji chcemy wybiec w przyszłość przypominając, że Wrocław jako miasto nauki i możliwości, z którym warto związać swoje studenckie, zawodowe i rodzinne życie" - dodaje.

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