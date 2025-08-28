Te przeboje śpiewa cała Polska. Michał Zabłocki i niezwykłe historie znanych piosenek

"Cichosza", "Naprawdę nie dzieje się nic", "Bracka", "Między ciszą a ciszą" Grzegorza Turnaua, "Maszynka do świerkania" Czesława Mozila, a także piosenki śpiewane przez m.in. Agnieszkę Chrzanowską i Jacka Wójcickiego - te nagrania łączy postać Michała Zabłockiego, poety, scenarzysty, reżysera i... mistrza Polski w szermierce na szable. Kulisy powstania tych przebojów śpiewanych przez pokolenia odsłania właśnie wydana książka "A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Nieznane historie znanych piosenek".

Michał Zabłocki napisał teksty do wielkich przebojów Grzegorza Turnaua i Czesława Mozila
Michał Zabłocki jest postacią wszechstronną: był mistrzem Polski w szermierce na szable, stworzył blisko 50 innowacyjnych reklam telewizyjnych w latach 90., jest autorem 20 tomów poezji oraz pionierem poezji multimedialnej w programie "Multipoezja". Stworzył też międzynarodowy portal eMultipoetry.eu oraz zainicjował projekty takie jak Wiersze na murach (obchodzące w tym roku 23-lecie), Wiersze online czy Wiersze chodnikowe

Syn szermierza i olimpijczyka Wojciecha Zabłockiego i słynnej aktorki Aliny Janowskiej ma na koncie teksty do wielu przebojów Grzegorza Turnaua (m.in. "Cichosza", "Naprawdę nie dzieje się nic", "Bracka", "Między ciszą a ciszą") i Czesława Mozila (m.in. wszystkie piosenki z głośnego "Debiutu", w tym hit "Maszynka do świerkania").

Po jego teksty w swoich piosenkach sięgali również m.in. Agnieszka Chrzanowska, Jacek Wójcicki, Jacek Łągwa, a także Maciej Balcar i Dżem.

W 2024 r. w duecie z Czesławem Mozilem podbił scenę 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu utworem "Ławeczka" (nagroda publiczności) z projektu "Zabłocki z prądem".

Michał Zabłocki z książką "A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Nieznane historie znanych piosenek"

Do sprzedaży trafiła właśnie książka "A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Nieznane historie znanych piosenek", w której Michał Zabłocki przedstawił napisane przez siebie teksty piosenek, dodając do nich kulisy ich powstania.

"To opowieści pełne humoru, wspomnień i anegdot - o pisaniu, śpiewaniu i niezwykłych spotkaniach w świecie muzyki" - czytamy w informacji o książce.

Jesienią Michał Zabłocki wyruszy w Polskę z tą książką - podczas spotkań autorskich w bibliotekach będzie dzielił się z czytelnikami fascynującymi historiami, które towarzyszyły powstawaniu zawartych w książce utworów. Będą to niezwykłe spotkania mające charakter kameralny lub bardziej perfomatywny, bo wzbogacone występami Michała Zabłockiego z kultowymi piosenkami w jego osobistej interpretacji.

