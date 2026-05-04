Te gwiazdy nie podeszły do matury. "Obnosiłem się z tym faktem"

W przypadku Edyty Górniak moment wejścia do świata wielkiej sceny zbiegł się z okresem nauki w szkole średniej. Rozwijająca się kariera sprawiła, że edukacja zeszła na dalszy plan, a egzamin dojrzałości nigdy nie znalazł się na liście priorytetów. Już jako nastolatka pojawiła się w musicalu "Metro", a niedługo później występowała za oceanem.

Z perspektywy czasu artystka otwarcie podważa znaczenie matury. "Nie jest oceną człowieczeństwa ani faktycznej wiedzy" - podkreślała, zwracając uwagę na brak praktycznych elementów w systemie edukacji, takich jak nauka radzenia sobie z kryzysami czy zarządzania pieniędzmi.

Bunt jako punkt wyjścia

Szkolne realia nie przekonały również Agnieszki Chylińskiej, która zakończyła edukację przed egzaminem. Jej stosunek do szkoły był daleki od entuzjazmu, co znalazło swój wyraz w głośnym wystąpieniu na Fryderykach w 1997 roku. "Nauczyciele,(...), nienawidzę was" - te słowa na długo zapisały się w historii polskiej popkultury.

Zanim jednak zdobyła popularność, jako nastolatka zapisała w pamiętniku prośbę, która wiele mówi o jej podejściu: chciała zostać piosenkarką jeszcze przed maturą, by w ogóle nie musieć do niej podchodzić.

Wybór: szkoła czy scena

Dla młodszych artystów decyzja o rezygnacji z matury często była efektem nagłego sukcesu. Dawid Kwiatkowski bardzo wcześnie wszedł do branży muzycznej i nie był w stanie pogodzić nauki z intensywnym grafikiem koncertowym. Ostatecznie zrezygnował ze szkoły jeszcze przed jej ukończeniem.

Podobną drogę przeszedł Kamil Bednarek. Popularność zdobyta dzięki talent show przełożyła się na natychmiastowy sukces, ale też wymusiła trudne decyzje. "Mamy swoje pięć minut, z których chcemy zrobić co najmniej godzinę" - mówił, tłumacząc, dlaczego nie podszedł do egzaminu. Jak dodawał, nie chciał zdawać matury "na ostatnią chwilę", bez odpowiedniego przygotowania.

Studio zamiast egzaminu

Zupełnie inną, choć równie symboliczną historię ma Kayah. W kluczowym momencie zamiast nad książkami skupiła się na pracy w studiu nagraniowym. "Tuż przed maturą nagrywałam swoją pierwszą płytę i egzamin mnie ominął" - wspominała po latach.

Choć próbowała wrócić do edukacji w trybie wieczorowym, szybko zrezygnowała. Tradycyjny model nauki nie odpowiadał jej już na etapie rozwijającej się kariery.

Muzyka zamiast dyplomu

Dla części artystów brak matury był świadomym wyborem, a nie efektem okoliczności. Robert Gawliński od młodości skupiał się na muzyce, traktując ją jako główną drogę rozwoju. Podobnie Maciej Maleńczuk, który zamiast formalnej edukacji wybrał niezależność i uliczne granie.

Jeszcze dalej poszedł Zbigniew Hołdys, który nie tylko nie zdobył matury, ale mówił o tym z przekorą. "Obnosiłem się z faktem, że nie mam matury" - przyznał, dodając, że w jego przypadku nie był to powód do wstydu.

Na tej liście pojawia się także Radek Liszewski, który zamiast kontynuować edukację wybrał muzykę i pracę. Efektem były utwory, które trafiły do masowej publiczności i na stałe wpisały się w krajobraz polskiej rozrywki.

Historie tych artystów nie podważają znaczenia edukacji, ale pokazują coś innego: że droga do sukcesu nie zawsze jest jednolita. W ich przypadku kluczowe okazały się moment, decyzja i gotowość do ryzyka.

