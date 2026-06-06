Te gwiazdy nie kryją się z używaniem sztucznej inteligencji do tworzenia. Nawet do 10 godzin dziennie

Timbaland

Prawdopodobnie najgłośniejszy przypadek. Człowiek, który stał za wprowadzeniem nieziemsko futurystycznego groove'u do rapu i R&B, autor niesamowicie głośnych bitów dla Justina Timberlake'a czy Nelly Furtado, dziś skupia się głównie na wspieraniu promocji Suno AI - czołowego narzędzia do generowania muzyki.

Timbaland w wywiadach wprost mówi o tym, że spędza nawet do 10 godzin dziennie z generatywną sztuczną inteligencją, remiksując swoje utwory z przeszłości i kończąc piosenki, które zalegały mu w bibliotece. Trudno jednak w pełni mu zaufać, kiedy po drobnym zagłębieniu się w sprawę okazuje się, że legendarny producent pełni rolę strategicznego doradcy w tej firmie.

will.i.am

A tu z kolei mamy do czynienia z najmniej zaskakującym przypadkiem. Może dlatego, że lider Black Eyed Peas proces tworzenia muzyki z pomocą AI doskonale pokazał w klipie do "Imma Be Rocking That Body" sprzed… 16 lat (!).

Obraz rozpoczyna się momentem, w którym will.i.am otwiera laptopa i mówi, że wgrał do narzędzia swój głos, może napisać tekst, a sztuczna inteligencja "zaśpiewa to, zarapuje to, powie to". Fragment kończy się wyjściem Fergie, która ewidentnie oburzona krzyczy, że nie jest robotem. Aż kusi, by zażartować, że właśnie dlatego muzycy już ze sobą nie współpracują.

Obecnie muzyk otwarcie mówi o wykorzystywaniu AI, głośno wspomina o wspieraniu się nim w procesach kreatywnych, a nawet naucza tego na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie. Sprawa jest o tyle ciekawa, że lider Black Eyed Peas chętnie przytula się do firm z Doliny Krzemowej. Posiada bowiem udziały w Anthropic (twórcy Claude'a) i OpenAI (m.in. ChatGPT), a przede wszystkim u konkurenta Suno AI - Udio. Sam zresztą jest CEO firmy odpowiadającej za narzędzie AI "Focus Your Ideas", które "przemienia pomysły w projekty". Business is business.

Diplo

Kolejny producent, który nie kryje się z korzystaniem z AI. Ba, wręcz namawia do tego innych producentów. W podcaście "Behind The Wall" stwierdził, że "muzycy powinni zaprzyjaźnić się z technologią [AI], bo inaczej ryzykują tym, że zostaną w tyle". To jeszcze sformułowanie, które jest mało agresywne. Co innego z pozostałymi zdaniami, jakie padają z ust ojca sukcesu M.I.A. czy współtwórcy projektu Major Lazer. Bo co byście powiedzieli facetowi, który mówi, że albo implementujesz sztuczną inteligencję do swojej muzyki, albo powinieneś zostać kierowcą Ubera? Albo twierdzi, że AI zapewni mu lepsze wokale niż ktokolwiek żywy?

Diplo promuje platformę Udio i nawet nie ukrywa, że używa jej w swoich najnowszych produkcjach. Nie znalazłem jednak żadnych informacji, jakoby posiadał udziały albo miał jakikolwiek innego rodzaju związek kapitałowy z firmą odpowiadającą za to narzędzie. Jest za to udziałowcem w firmie Aaru, służącej do "przewidywania ludzkich opinii". Ciekawe, czy przewidzieli, że Diplo się tu znajdzie.

Charlie Puth

A tutaj te związki już mamy. Charlie Puth w marcu tego roku dołączył do platformy Moises jako Chief Music Officer. Muzyk zresztą nie ukrywa, że od lat wykorzystuje to narzędzie w swojej codziennej pracy.

Autor tegorocznego "Whatever's Clever!" głośno jednak mówi o tym, że AI służy mu przede wszystkim jako kreatywne wsparcie, a nie zamiennik jego pracy, co na papierze - przyznajcie - brzmi całkiem nieźle. Na pierwszy rzut oka jest to zresztą dość etyczne narzędzie, umożliwiające separację poszczególnych ścieżek i wykrywanie tonacji sampli; z drugiej strony pozwala również na generowanie stemów do szkiców utworów czy radykalne przekształcanie głosów, co może prowadzić do pewnych nadużyć ze strony twórców. Ale może nie mnie to oceniać? To ludzie strzelają, a nie broń.

Teddy Swims

Autor hitowego "Lose Control" również nie ukrywa, że wspiera się sztuczną inteligencją. Podczas rozmowy inaugurującej festiwal SXSW Sydney w 2025 roku mówił o tym, że producenci w Los Angeles, którzy pracowali nad jego piosenką, zmienili za pomocą sztucznej inteligencji jedno słowo, kiedy wokalista przebywał w Australii. Teddy Swims podkreślił jednak, że traktuje AI jako narzędzie, które może przyspieszyć proces twórczy, ale nigdy nie powinno zastępować samego twórcy.

Na tej samej scenie menedżer Teddy'ego Swimsa mówił o konieczności weryfikowania przez serwisy streamingowe autentyczności twórcy. Patrząc na najnowsze ruchy Spotify, ten proces już się odbywa.





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