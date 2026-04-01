Wraz z początkiem kwietnia Taylor Swift po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Amerykańska supergwiazda opublikowała w sieci klip do piosenki "Elizabeth Taylor", która ukazała się na jej dwunastym albumie, zatytułowanym "The Life of a Showgirl" i wydanym w październiku ubiegłego roku. Produkcję można oglądać na razie wyłącznie na platformie Apple Music oraz w Spotify Premium.

Jak zauważa portal Variety - decyzja o tym, aby premiera klipu nie miała miejsca w serwisie YouTube, wynika z nowych zasad Billboardu. Według nich do oficjalnych statystyk włączane są jedynie odtworzenia z płatnych platform. Swift sięgnęła po tego typu zabieg również przy okazji poprzedniego teledysku, do piosenki "Opalite". Można spodziewać się, że w przeciągu najbliższych dni wideo trafi w końcu również na popularnego YouTube'a.

Taylor Swift złożyła hołd ikonie Hollywood. Elizabeth Taylor została główną gwiazdą jej teledysku!

Taylor Swift postawiła na zupełnie inną formę teledysku niż zazwyczaj - tym razem nie wystąpiła w nim sama, lecz skorzystała z kultowych scen filmowych, w których zagrała sama Elizabeth Taylor. Fani mogą dostrzec fragmenty produkcji takich jak "Kleopatra", "Ojciec panny młodej", "Kotka na gorącym blaszanym dachu" czy "Kto się boi Virginii Woolf?". Kolaż dopełniają archiwalne nagrania z życia prywatnego legendarnej aktorki. Obraz kręci się więc wokół ikony Hollywood, której Taylor Swift poświęciła cały utwór, oddając cześć jej talentowi.

Przed stworzeniem wideo Swift skontaktowała się z odpowiednimi osobami, aby uzyskać zgodę rodziny i zarządców majątku Elizabeth Taylor na wykorzystanie pamiątkowych materiałów.

To nie pierwszy raz, gdy amerykańska wokalistka oddała hołd Elizabeth Taylor za pomocą swojej twórczości. Już w 2017 r. wspomniała zmarłą sześć lat wcześniej aktorkę w swoim utworze "…Ready for It?" z przełomowego krążka "Reputation". Zaśpiewała wówczas: "And he can be my jailer, Burton to this Taylor / Every love I've known in comparison is a failure" (tłum. "I może być moim strażnikiem więziennym, Burtonem dla swojej Taylor / Każda znana mi miłość to przy tym porażka").

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów Polsat Promocja