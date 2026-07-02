Taylor Swift szykuje wesele, jakiego świat nie widział. Cena imprezy zwala z nóg

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Po miesiącach medialnych spekulacji Taylor Swift i Travis Kelce przygotowują się do wielkiej ceremonii ślubnej. Wszystko wskazuje na to, że odbędzie się w nowojorskim Madison Square Garden. Wydarzenie zaplanowano na ten weekend, a miasto szykuje się na oblężenie fanów.

Taylor Swift i Travis Kelce biorą ślub w Madison Square Garden. Ceremonia odbędzie się w piątek, zabezpieczona przez policję i służby specjalne.
Taylor Swift i Travis KelceXNY/Star MaxGetty Images

Świętowanie Taylor Swift i Travisa Kelce'ego rozpocznie się już w czwartek od próby w Infosys Theater, na którą zaproszono około stu najbliższych przyjaciół pary. Główna ceremonia odbędzie się w piątek o 17:30, a po niej nastąpi huczne wesele dla niemal tysiąca gości, co według ekspertów branży luksusowej może kosztować od 15 do 20 milionów dolarów. Pracownicy Madison Square Garden w pośpiechu przygotowują obiekt, wnosząc między innymi gigantyczne gałęzie drzew i luksusowy catering, jednak pytani przez lokalnych dziennikarzy, o szczegóły, szybko ucinają konwersacje, mówiąc, że nie mogą zdradzać żadnych informacji.

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Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Zapewnienie prywatności tak znanej parze wymaga zaangażowania specjalnych jednostek policji z długą bronią, psami tropiącymi oraz dodatkowymi oddziałami do kontroli tłumu. Przed areną powstają specjalne namioty, które pozwolą gościom z około 500 samochodów wejść do środka bez narażania się na błysk fleszy. Komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch oficjalnie potwierdziła, że służby mają na oku "wydarzenie, które będą monitorować w Madison Square Garden w piątkowy wieczór" i przekazała, że zapewniono "odpowiednie siły na miejscu".

Ścisła tajemnica i prezenty

Nawet zaproszeni goście do samego końca nie znali dokładnej lokalizacji imprezy, co w wywiadzie potwierdził zaprzyjaźniony z panem młodym sportowiec George Kittle. Zawodnik zdradził "Entertainment Tonight" z rozbawieniem: "Właściwie zapytałem wczoraj Travisa, a on mnie wyśmiał". Para młoda ogłosiła również gościom "absolutny zakaz prezentów", choć Kittle zażartował: "Ale tak sobie myślałem - Travis z jakiegoś powodu lubi stare monety, więc może kupię mu starą monetę".

Upały w zatłoczonym mieście

Ślub odbywa się w gorącym okresie dla Nowego Jorku, który zmaga się z potężną falą upałów, a jednocześnie gości kibiców Mistrzostw Świata FIFA oraz świętuje historyczne mistrzostwo NBA zdobyte przez drużynę Knicks. Burmistrz miasta, Zohran Mamdani, w żartobliwy sposób odniósł się do narastającej gorączki wokół tego wydarzenia. Nawiązując do pogody, stwierdził z uśmiechem: "Jeśli akurat bierzesz ślub w MSG, zostaniesz w środku i nie zgrzejesz się, a to chyba dobry przykład dla całego miasta".

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