Taylor Swift spełniła marzenie z dzieciństwa. "Tworzenie było wyzwaniem"

O współpracy wokalistki z twórcami "Toy Story 5" mówiło się od kilku tygodni. Fani zaczęli podejrzewać, że za tajemniczymi zapowiedziami publikowanymi przez artystkę kryje się właśnie projekt związany z kultową animacją. Teraz przypuszczenia zostały potwierdzone.

5 czerwca premierę miał utwór "I Knew It, I Knew You", napisany specjalnie z myślą o Jessie, czyli kowbojce znanej widzom od drugiej części serii. To właśnie jej historia zainspirowała Taylor Swift do stworzenia piosenki. Artystka postawiła na wyraźnie country'owy klimat, nawiązując do muzyki, od której zaczynała swoją karierę.

"Pisanie tej piosenki było dla mnie jednocześnie muzyczną podróżą w nieznane i powrotem do domu" - napisała w mediach społecznościowych.

"Jestem fanką od piątego roku życia"

Taylor Swift nie ukrywa, że od dawna czuła szczególną więź z serią "Toy Story". Jak przyznała, możliwość stworzenia piosenki dla bohaterów tej animacji była spełnieniem marzenia, które nosiła w sobie od dzieciństwa.

"Tworzenie czegoś dla Jessie było wyzwaniem, ale jednocześnie przyszło mi bardzo naturalnie. Bycie fanką 'Toy Story' od piątego roku życia aż do dziś to przygoda, którą zamierzam kontynuować po kres możliwości" - podkreśliła.

W innym wpisie zdradziła, że miała okazję zobaczyć film jeszcze na wczesnym etapie produkcji. Jak twierdzi, zakochała się w nim od pierwszego seansu.

"Zawsze marzyłam o napisaniu czegoś dla tych postaci. Kiedy zobaczyłam 'Toy Story 5', od razu wiedziałam, że chcę stworzyć dla niego piosenkę. Czasami po prostu to wiesz" - wyznała.

Taylor Swift pokazała nagranie sprzed lat

Premierze singla towarzyszył wyjątkowy materiał. Wokalistka opublikowała archiwalne nagranie z dzieciństwa, na którym występuje przebrana za kowbojkę.

Film błyskawicznie obiegł internet, a pod postem pojawiły się tysiące komentarzy. Wielu internautów zwracało uwagę, że współpraca z twórcami "Toy Story" wydaje się dla Swift naturalnym zwieńczeniem wieloletniej fascynacji serią.

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Reżyser: "Jakby ta piosenka była tu od zawsze"

O nowym utworze entuzjastycznie wypowiedział się również Andrew Stanton, reżyser i scenarzysta "Toy Story 5". Jego zdaniem Taylor Swift błyskawicznie zrozumiała emocje towarzyszące Jessie i przełożyła je na muzykę.

"Jej więź z Jessie była natychmiast wyczuwalna. Ta piosenka od pierwszego odsłuchu brzmiała tak, jakby od zawsze należała do świata 'Toy Story'. Jak zagubiony członek rodziny, który wreszcie wrócił na swoje miejsce" - stwierdził twórca.

Jak zapowiadają producenci, utwór będzie ściśle związany z wątkiem Jessie, która ponownie odegra jedną z najważniejszych ról w nowej części animacji.

Wielki powrót kultowej serii

"Toy Story 5" będzie pierwszą kinową odsłoną cyklu od 2019 roku. Powrót Chudego, Buzza Astrala i Jessie od miesięcy budzi ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Twórcy liczą, że nowa piosenka Taylor Swift stanie się jednym z najmocniejszych punktów ścieżki dźwiękowej filmu. W przeszłości podobny status zdobyły utwory Randy'ego Newmana, w tym kultowe "Ty druha we mnie masz", które do dziś pozostaje muzycznym symbolem całej serii.





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