Kulminację sukcesu Taylor Swift mogliśmy oglądać w 2023 i 2024 roku. Trasa koncertowa "The Eras Tour" została okrzyknięta najbardziej dochodową trasą w historii. Dzięki 21 miesiącom grania oraz odwiedzania fanów artystka pobiła rekord. Okazuje się, że jej trasa koncertowa zaowocowała zyskiem szacunkowo 2,2 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że po 149 koncertach w 51 miastach wokalistka została szanowanym potentatem biznesowym.

Taylor Swift ma na swoim koncie masę hitów. Nie inaczej było z ostatnim albumem "The Life of a Showgirl"

Albumy "Red", "1989", "Lover" i inne, żeby nie wymieniać wszystkich, zyskały miano kultowych, a niemal wszystkie utwory, nawet te niesinglowe, cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród zagorzałych fanów. Taylor Swift wyruszyła w światową trasę koncertową po opublikowaniu w 2022 roku świetnie przyjętego, przez fanów oraz krytyków, albumu "Midnights".

Choć artystka wydawała po drodze kolejne "re-releases", w trakcie koncertowania nie zabrakło oczywiście publikacji premierowego materiału. "The Tortured Poets Department" wypromował takie utwory jak "Fortnight", "Who's Afraid of Little Old Me?" czy "I Can Do It With a Broken Heart". Post Malone i Florence Welch znaleźli się na krążku wyprodukowanym przez Jacka Antonoffa, muzyka, kompozytora, a prywatnie przyjaciela Swift, który pomagał również gwieździe w czasach pandemii przy krążkach "folklore" i "evermore". Ostatni album gwiazdy, "The Life of a Showgirl", również stał się sukcesem (wypromował takie utwory jak "The Fate of Ophelia" czy "Elizabeth Taylor"), a teraz wokalistka wróży wielki sukces koledze z branży. Komu zaufała?

Taylor Swift zwiastuje mu wielką karierę. Jest przekonana, że odniesie sukces

Taylor Swift została ostatnio wprowadzona do Songwriters Hall of Fame podczas uroczystej gali. Wydarzenie było formą uhonorowania jej dorobku jako autorki piosenek, czyli dziedziny, o którą musiała walczyć przez wiele lat w kontekście autonomiczności i prawnych kruczków (sprawa ze Scooterem Braunem, który wykupił jej artystyczny dorobek).

Sombr, a właściwie Shane Michael Boose, przygotował muzyczny hołd dla Swift, wykonując jej utwory "Cardigan" oraz "Dear John". Jak przyznał sam artysta, było to dla niego wyjątkowo stresujące doświadczenie: "To zaszczyt, że mogę tu być, dziękuję Taylor, że mi zaufałaś. Ta następna piosenka została napisana przez Taylor, gdy miała 19 lat i bardzo mnie zainspirowała… jestem strasznie zdenerwowany. Ona patrzy teraz na mnie, a ja mówię o jej muzyce. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem".

Taylor Swift oglądała jego występ z widowni i wyraźnie wspierała młodego artystę, reagując oklaskami i uśmiechem. W późniejszym przemówieniu odniosła się do jego występu, mówiąc: "To było perfekcyjne wykonanie dwóch piosenek, które obejmują dekadę mojego życia. Sposób w jaki on pisze piosenki jest tak wyjątkowy, że budzi we mnie zazdrość i uwielbiam to uczucie. Zawsze mówię znajomym: 'Sombr to przyszłość - robi wszystko sam i nie potrzebuje sztucznej inteligencji'. Młode pokolenie poradzi sobie świetnie".

Kim jest Sombr? Młodzi mogą kojarzyć go z TikToka

Po tym, gdy Swift wskazała Sombra jako jednego z najciekawszych twórców młodego pokolenia, światowe portale zaczęły szerzej zaciekawiać się twórczością 20-letniego wokalisty, który podbił rynek takimi przebojami jak "back to friends" i "undressed".

Przypomnijmy, iż wśród muzycznych inspiracji Boose'a znajdują się artyści tacy jak The 1975, Phoebe Bridgers, Bon Iver czy Radiohead. Muzyk, podobnie jak jego idole, tworzy kawałki pełne emocji, w których sentymentalne teksty łączą się z gitarowymi aranżacjami oraz delikatnym pianinem.

Sombr nie jest muzycznym samoukiem - uczęszczał do renomowanej szkoły LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts w Nowym Jorku. Kształcił się tam na kierunku wokalistyki klasycznej, lecz w 2022 roku postanowił porzucić edukację. Lata, które spędził w placówce wykorzystał jednak, aby rozwinąć umiejętności muzyczne, dzięki którym obecnie może spełniać się w roli wokalisty, autora tekstów, producenta oraz multiinstrumentalisty.

Choć pierwszy singiel Sombra - "Nothing Left to Say" - trafił do sieci jeszcze w 2021 roku, dopiero piosenka "Caroline", po której wydaniu wokalista rzucił szkołę i podpisał kontrakt z Warner Records, stanowiła przełom w jego karierze. W 2022 roku utwór zdobył ogromną popularność w internecie, gromadząc ponad 30 mln odtworzeń na platformach streamingowych. Sukces ten był skutkiem aktywnej działalności Boose'a na TikToku - piosenkarz publikował na platformie fragmenty swoich autorskich kawałków, zaskarbiając sobie serca tysięcy fanów.

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