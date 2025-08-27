Taylor Swift pisała piosenki o swoich relacjach. "Wyżywanie się na byłych chłopakach"

Taylor Swift urodziła się 13 grudnia 1989 roku w West Reading w Pensylwanii. Dziś jest jedną z najpopularniejszych wokalistek świata, a jej kolejne albumy biją rekordy sprzedaży. Artystka, która zaczynała jako "dziewczyna z sąsiedztwa", przez lata była kreowana na grzeczną i bezkonfliktową. W dokumencie Miss Americana z 2020 roku wyznała, że menedżerowie doradzali jej unikanie kontrowersji. Z czasem jednak nauczyła się otwarcie mówić o sobie - zarówno w wywiadach, jak i w muzyce.

Pierwsze miłosne rozczarowania

Już na początku kariery życie prywatne Taylor budziło ogromne zainteresowanie. W 2008 roku związała się z Joe Jonasem. Relacja zakończyła się niespodziewanie podczas krótkiej rozmowy telefonicznej, o czym wokalistka otwarcie powiedziała w programie Ellen DeGeneres. W 2019 roku przyznała, że dziś żałuje tamtego wyznania, a były chłopak podkreślał później, że są dobrymi znajomymi.

Wkrótce potem Taylor spotykała się z aktorem Lucasem Tillem, który wystąpił w jej teledysku "You Belong With Me". Jednak - jak sam przyznał w rozmowie z MTV - między nimi "nie było namiętności".

Filmowe romanse i wielkie piosenki

Krótki związek połączył ją również z Taylorem Lautnerem, znanym z sagi "Zmierzch". To właśnie do niego miał być skierowany utwór "Back to December". Lata później oboje zostali przyjaciółmi, a aktor nawet wystąpił w jednym z jej teledysków.

Pod koniec 2009 roku Swift zaczęła spotykać się z Johnem Mayerem, starszym od niej o 13 lat. Ich relacja wzbudzała emocje, a jej owocem miał być utwór "Dear John". Sam Mayer w 2012 roku stwierdził w rozmowie z Rolling Stone, że poczuł się upokorzony:

"Zaskoczyła mnie tą piosenką i poniżyła. Jej wyżywanie się na byłych chłopakach uważam za tanie i żałosne".

Związek z Harrym Stylesem i nowe inspiracje

Kolejnym głośnym romansem był związek z Harrym Stylesem. Para spotykała się od października 2012 roku do stycznia 2013 roku. Fani uważają, że to właśnie wtedy powstała piosenka "I Knew You Were Trouble". W nawiązaniu do relacji z Harrym powstała również piosenka "Style". Styles, zapytany o inspiracje Taylor w 2020 roku, mówił: "Taylor jest świetną autorką tekstów. Więc przynajmniej są to dobre piosenki".

Między show-biznesem a prywatnością

Po kilkunastu miesiącach relacji ze szkockim DJ-em Calvinem Harrisem media rozpisywały się o kulisach ich rozstania. Dopiero wtedy wyszło na jaw, że to Taylor była współautorką hitu "This Is What You Came For", podpisując się pseudonimem Nils Sjoberg.

W 2016 roku artystka tworzyła burzliwy związek z aktorem Tomem Hiddlestonem, który trwał zaledwie trzy miesiące. Zupełnie inaczej wyglądała jej kolejna relacja - z Joe Alwynem. Para była razem sześć lat, trzymając związek z dala od blasku fleszy. Choć długo spekulowano o zaręczynach, w 2023 roku ogłosili rozstanie.

Ostatnie związki i nowy rozdział

Krótki romans z Mattym Healy'm, liderem The 1975, zakończył się równie szybko, jak się zaczął. Jednak to właśnie wtedy media zaczęły coraz częściej pisać o Taylor w kontekście jej relacji z Travisem Kelce.

Amerykański futbolista, znany z gry w Kansas City Chiefs i programu "Catching Kelce", znalazł miłość poza telewizyjnymi kamerami. Od końca 2023 roku tworzy z wokalistką jedną z najgorętszych par show-biznesu. 26 sierpnia 2025 roku para się zaręczyła, a Swift żartobliwie podkreśla, że tym razem woli opowiadać o miłości nie w piosenkach, a w życiu.

