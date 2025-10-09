Taylor Swift odpowiada na krytykę nowego albumu. "Z zadowoleniem przyjęłam chaos"

Taylor Swift nie ukrywa, że reakcje na jej twórczość bywają różnorodne. W rozmowie z Apple Music powiedziała: "Z zadowoleniem przyjęłam chaos. Zasada show-biznesu jest prosta: jeśli w pierwszym tygodniu od premiery ktoś mówi moje imię lub tytuł albumu, to już jest pomoc" - podkreśliła.

Artystka dodała, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami. "Nie jestem policją od sztuki. Każdy ma prawo odczuwać dokładnie to, co chce. Naszym zadaniem jest odbicie emocji ludzi" - tłumaczyła. "Często album jest sposobem, by spojrzeć na siebie w zupełnie nowym świetle".

Muzyka Taylor Swift ewoluuje razem z fanami

Taylor zwróciła uwagę, że odbiór jej poprzednich albumów zmienia się wraz z doświadczeniami życiowymi fanów. "Uwielbiam, gdy słyszę, że ktoś kiedyś nie odnajdywał się w 'Reputation', a teraz to jego ulubiony album" - mówiła. Podobnie z "Evermore": fani, którzy wcześniej woleli "Fearless", teraz odkrywają nowe emocje w późniejszych wydawnictwach Swift.

Artystka zaznaczyła, że nie zamierza na razie udostępniać żadnych archiwalnych utworów z "Reputation", mimo że fani od dawna o to proszą. "To fantastyczny moment, aby skupić się na nowej muzyce" - dodała.

Rekordy streamingowe i kontrowersje

"The Life of a Showgirl" zadebiutowało imponująco na platformach streamingowych - w ciągu kilku godzin od premiery album stał się najczęściej odtwarzanym krążkiem w jednym dniu w 2025 roku na Spotify. Krytycy dzielą się jednak opiniami: część chwali taneczne, radosne brzmienie utworów, inni zarzucają tekstom brak emocjonalnej głębi.

Album powstawał w czasie trasy koncertowej "The Eras Tour", która stała się najbardziej dochodową w historii muzyki, generując miliard dolarów przychodu i obejmując 149 koncertów. Ogłoszenie zaręczyn Swift z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelce również wzmogło zainteresowanie jej twórczością i wpłynęło na interpretację nowego albumu przez fanów.

Nowy etap w twórczości Swift

Dla Taylor Swift "The Life of a Showgirl" to nie tylko projekt muzyczny, ale też osobista refleksja nad obecnym etapem życia. Artystka podkreśla, że ważniejsze od opinii krytyków jest dla niej to, aby jej muzyka rezonowała z odbiorcami. "Każdy utwór jest lustrem. To, co czujesz w danym momencie, wpływa na to, jak odbierasz muzykę" - wyjaśniała.

