Taylor Swift od lat zachwyca sylwetką. Wykluczyła z diety dwie rzeczy

Wizerunek artystki, która przez ponad trzy godziny nie schodzi ze sceny, nie jest dziełem przypadku. Przygotowania do trasy koncertowej przypominają plan treningowy profesjonalnych sportowców.

Trener wokalistki, Kirk Myers, podkreślał w rozmowach medialnych, że pracę nad formą podzielono na dwa etapy. Poza trasą Taylor Swift ćwiczy nawet sześć razy w tygodniu, spędzając na siłowni do dwóch godzin dziennie. To czas na budowanie siły, kondycji i ogólnej wydolności organizmu.

Kiedy rusza w trasę, intensywność treningów spada, ale nie znikają one całkowicie. W tym okresie skupia się głównie na utrzymaniu formy, stabilizacji i mobilności ciała.

O skali wysiłku mówił także jej partner, Travis Kelce, który w jednym z wywiadów określił ją wprost jako "sportowca".

"Może sama tak o sobie nie myśli, ale widziałem, przez co przechodzi. Ilość pracy, jaką wykonuje, jest niewiarygodna" - przyznał.

Bieganie i śpiew jednocześnie. Sekret scenicznej wytrzymałości

Jednym z najbardziej wymagających elementów przygotowań jest trening wydolnościowy. Swift zdradziła, że podczas przygotowań do koncertów codziennie biegała na bieżni, jednocześnie śpiewając cały repertuar.

"Każdego dnia biegałam na bieżni, śpiewając na głos całą setlistę. Szybko przy szybkich utworach, a przy wolniejszych - trucht lub szybki marsz" - opowiadała.

To właśnie dzięki takiej metodzie jest w stanie utrzymać stabilny oddech i energię przez cały koncert. Nie bez znaczenia pozostaje też praca nad oddechem, który wzmacnia mięśnie głębokie i poprawia kontrolę nad ciałem.

Sama artystka przyznaje jednak z dystansem:

"Trenowałam wytrzymałość i cardio, rzeczy, które nie przychodzą mi naturalnie. Nie jestem sportowcem" - żartowała, dodając, że sporty zespołowe nigdy nie były jej mocną stroną.

Determinacja ważniejsza niż perfekcja

W treningach Swift kluczową rolę odgrywa konsekwencja. Jej trener nie ma wątpliwości:

"To najbardziej wytrwała osoba, jaką spotkałem. Nawet przy najtrudniejszych ćwiczeniach nie odpuszcza - kończy je i od razu przechodzi do kolejnych".

Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, że droga do celu nie zawsze jest idealna:

"Próbowanie, porażka i ponowne próbowanie to coś zupełnie normalnego".

Zbilansowana dieta zamiast restrykcji

Równie istotnym elementem stylu życia gwiazdy jest sposób odżywiania. Swift nie stosuje rygorystycznych diet ani chwilowych trendów. Jej codzienny jadłospis opiera się na prostych, zdrowych produktach.

Na talerzu często pojawiają się warzywa, sałatki z kurczakiem, niesłodzone jogurty czy lekkie kanapki. Dzień potrafi zacząć od słodkiego śniadania - płatków z mlekiem lub naleśników - które dostarczają energii na intensywny dzień.

Nie oznacza to jednak całkowitych wyrzeczeń. Artystka otwarcie przyznaje, że pozwala sobie na odstępstwa od zdrowej rutyny. Kawałek czekoladowego tortu czy fast food po wymagającym dniu to dla niej element równowagi.

Produkty, z których zrezygnowała

Choć Swift nie lubi skrajności, są rzeczy, które konsekwentnie wyeliminowała ze swojej diety. Przede wszystkim unika alkoholu oraz słodzonych napojów gazowanych.

"Przestałam pić na kilka miesięcy przed koncertami. Nie wyobrażam sobie występu z kacem" - przyznała.

Taka decyzja ma bezpośredni wpływ na jej formę i regenerację, szczególnie przy napiętym grafiku koncertowym.

Gotowanie, pieczenie i chwile dla siebie

Poza sceną Swift znajduje ukojenie w kuchni. Uwielbia gotować i piec, a jej przepisy - od makaronów po wypieki - od lat krążą wśród fanów.

W ostatnim czasie szczególną popularność zdobyło jej zamiłowanie do pieczywa na zakwasie. Jak sama żartowała, temat chleba potrafi zajmować większość jej rozmów. Gotowanie to dla niej nie tylko sposób na zdrowe odżywianie, ale też forma relaksu i oderwania się od zawodowej presji.

Regeneracja równie ważna jak trening

Przy tak intensywnym trybie życia kluczowa jest regeneracja. Swift nie ukrywa, że po serii koncertów potrzebuje pełnego odpoczynku.

"Są dni, kiedy nie wychodzę z łóżka. Przynoszę jedzenie do łóżka i tam je jem. Po trzech koncertach z rzędu ledwo mówię, a każdy krok boli od tańczenia w obcasach" - opowiadała. To właśnie równowaga między wysiłkiem a odpoczynkiem pozwala jej utrzymać formę przez długie miesiące trasy.

