34-letnia Rosalía wydała wersję rozszerzoną albumu "LUX", czyli "LUX (Complete Works)" w kwietniu br., dając fanom kilka dodatkowych utworów. Ruszyła w trasę i odwiedziła wiele miast, po czym na chwilę stonowała swoją internetową działalność. Teraz znów zaczęła częściej pojawiać się w mediach, bo - jak sądzą słuchacze - przygotowuje się do sezonu rozdania muzycznych nagród. Jedną galę już podbiła - wygrała aż pięć statuetek podczas gali Latin Grammy, w tym w najważniejszej kategorii "Album roku".

Rosalía ugruntowała swoją pozycję na rynku. Fani liczą na masę nagród

Rosalía to popularna hiszpańsko-katalońska wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Szerszą sławę zdobyła w 2018 roku, wydając utwór "Malamente" - to dzięki niemu otrzymała m.in. dwie nagrody Latin Grammy Award, a także zaskarbiła sobie serca tysięcy fanów z całego świata. Artystka słynie z tego, że w swojej twórczości z łatwością łączy tradycyjne brzmienie flamenco z popem i elektroniką. Największą uwagę przykuwa odważnymi i niekiedy kontrowersyjnymi teledyskami oraz mocnym wokalem, co udowodniła przy okazji premiery płyty "MOTOMAMI" z 2022 roku ("BIZCOCHITO", "DESPECHÁ, otwiera się w nowym oknie").

34-latka ma na swoim koncie nie tylko trzy świetnie przyjęte albumy studyjne, wiele branżowych nagród (UK Music Video Awards czy MTV Video Music Awards), lecz także współprace z gwiazdami takimi jak Travis Scott, The Weeknd czy Bad Bunny, co czyni ją jedną z najważniejszych artystek współczesnej muzyki latynoskiej. Po wydaniu ostatniego albumu "LUX", fani wokalistki liczą na wiele nominacji oraz wygranych podczas nadchodzącego okresu rozdawania nagród, w tym amerykańskich Grammy.

Rosalía przyjechała do Polski jesienią zeszłego roku, aby nagrać teledysk do utworu "Berghain, otwiera się w nowym oknie" z Björk i Yves Tumorem, pochodzącego z albumu "LUX". Kolejnym przebojem, który promuje krążek, stał się kawałek "La Perla", jednak to właśnie "Porcelana", "Divinize", "Reliquia" czy zamykające album "Magnolias" szczególnie podbiły serca wiernych fanów.

Taylor Swift reaguje na sukces Rosalíi. "my, ludzie, potrafimy się z nimi utożsamić"

"Spoglądając na miniony rok w muzyce, przychodzą mi na myśl dwa doskonałe albumy, które uwielbiam i do których wciąż wracam: 'The Art of Loving' Olivii Dean oraz 'LUX' Rosalíi. Płyta Olivii jest jak ciepły uścisk - słucham jej bez przerwy, w niemal każdej sytuacji. Rosalía stworzyła natomiast ambitny, konceptualny i rozbudowany album, który mógł zrodzić się jedynie z jej własnych doświadczeń życiowych" - opowiedziała Taylor Swift.

"Te dwie płyty są niezwykłe, ponieważ są ludzkie - właśnie dlatego my, ludzie, potrafimy się z nimi utożsamić. Wydaje mi się, że kiedy człowiek tworzy coś tak wyjątkowego, powinno to przede wszystkim podnosić nas na duchu i inspirować, a także dawać poczucie, że wciąż wygrywamy. My, ludzie, wciąż wygrywamy w tej walce [z technologią]" - przypomniała w wywiadzie dla "Saving Country Music" gwiazda, nawiązując do faktu, iż sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zastąpić w muzyce ludzkich uczuć i przeżyć.

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