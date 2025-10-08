Taylor Swift kolejny raz odrzuciła propozycję zrobienia Super Bowl Halftime Show. "To naprawdę nie ma nic wspólnego z Travisem"
Od kilku miesięcy fani Super Bowl Halftime Show zachodzą w głowę, kto na początku przyszłego roku wystąpi podczas kultowej przerwy w meczu amerykańskiego futbolu. Na prowadzenie szybko wysunęła się Taylor Swift, której ostatnia trasa koncertowa "The Eras Tour" przyciągnęła tłumy z całego świata. Jak wiadomo, w roli showmana wieczoru wystąpi jednak Bad Bunny, a piosenkarka tłumaczy, dlaczego odrzuciła propozycję.
Przypomnijmy, iż podczas ostatniego Super Bowl Taylor Swift zasiadła na trybunach wraz ze swoimi przyjaciółkami - Ice Spice, Ashley Avignone, Alaną Haim, Este Haim i Danielle Haim. Artystka, która pod koniec 2024 roku zakończyła swoją kultową trasę "The Eras Tour", dopingowała wtedy Travisa Kelce'a (drużyna Chiefs), czyli swojego partnera (dzisiaj narzeczonego), który grał podczas meczu amerykańskiego futbolu Super Bowl 2025. Gdy telebimy pokazały wokalistkę, na stadionie rozgległ się głośny huk - jej obecność mocno podbiła oglądalność widowiska.
Taylor Swift o odrzuceniu propozycji Halftime Show. "Jestem zbyt mocno skupiona na czymś innym"
Taylor wstąpiła do programu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", aby opowiedzieć o swoim najnowszym albumie "The Life of a Showgirl" oraz plotkach związanych z odrzuceniem propozycji zrobienia Halftime Show.
"Jay-Z zawsze był dla mnie bardzo dobry, nasze zespoły pozostają w bliskim kontakcie. Jego firma Roc Nation zajmuje się organizacją Halftime Show i czasami dzwonią, aby zapytać, jak się na to zapatruję. To nie jest żadna formalna oferta ani spotkanie w sali konferencyjnej, raczej pytanie: 'co ona o tym myśli'?" - opowiedziała Swift.
"Jestem zakochana w mężczyźnie, który gra w ten sport na tym boisku. Futbol amerykański to jak szachy pełne przemocy. To gladiatorzy bez mieczy. To niebezpieczna gra, więc przez cały sezon jestem skupiona na tym, co on robi na boisku. Wyobraźcie sobie, że on co tydzień ryzykuje życie w tym bardzo intensywnym i wymagającym sporcie, a ja w tym czasie zastanawiam się, jak powinna wyglądać moja choreografia. Może dwa wersy 'Shake It Off', potem 'Blank Space' i na koniec 'Cruel Summer'? To naprawdę nie ma nic wspólnego z Travisem. On bardzo chciałby, żebym tam wystąpiła, ale ja jestem zbyt mocno skupiona na czymś innym" - dokończyła gwiazda, która odrzuciła propozycję występu na Super Bowl również w 2023 roku, kiedy to była zajęta re-recordingiem starych krążków.