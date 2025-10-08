"Jay-Z zawsze był dla mnie bardzo dobry, nasze zespoły pozostają w bliskim kontakcie. Jego firma Roc Nation zajmuje się organizacją Halftime Show i czasami dzwonią, aby zapytać, jak się na to zapatruję. To nie jest żadna formalna oferta ani spotkanie w sali konferencyjnej, raczej pytanie: 'co ona o tym myśli'?" - opowiedziała Swift.

"Jestem zakochana w mężczyźnie, który gra w ten sport na tym boisku. Futbol amerykański to jak szachy pełne przemocy. To gladiatorzy bez mieczy. To niebezpieczna gra, więc przez cały sezon jestem skupiona na tym, co on robi na boisku. Wyobraźcie sobie, że on co tydzień ryzykuje życie w tym bardzo intensywnym i wymagającym sporcie, a ja w tym czasie zastanawiam się, jak powinna wyglądać moja choreografia. Może dwa wersy 'Shake It Off', potem 'Blank Space' i na koniec 'Cruel Summer'? To naprawdę nie ma nic wspólnego z Travisem. On bardzo chciałby, żebym tam wystąpiła, ale ja jestem zbyt mocno skupiona na czymś innym" - dokończyła gwiazda, która odrzuciła propozycję występu na Super Bowl również w 2023 roku, kiedy to była zajęta re-recordingiem starych krążków.