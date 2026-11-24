Taylor Alison Swift, otwiera się w nowym oknie to amerykańska piosenkarka, producentka muzyczna, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka. Artystka przyszła na świat 13 grudnia 1989 roku w Reading. Imię dostała na cześć piosenkarza Jamesa Taylora. Była pierwszym dzieckiem Scotta Kingsleya Swifta i Andrei Gardner Swift. Gwiazda ma jeszcze młodszego o trzy lata brata Austina, którym chętnie chwali się na swoich mediach społecznościowych.

Co ciekawe, rodzice wokalistki specjalnie nadali jej neutralnie płciowo imię, aby w przyszłości Taylor była na poważnie brana pod uwagę w kontekście biznesowym.

Wokalistka wyszła za mąż za Travisa Kelce'a 3 lipca 2026 roku w Nowym Jorku, czym zwróciła na siebie oczy wszystkich fanów, jednak końcówka bieżącego roku może się okazać dla niej mniej łaskawa. Artykuł serwisu "Vanity Fair" jasno zasugerował, iż kreacja Swift jako miłej piosenkarki "z sąsiedztwa" wcale nie rezonuje z faktami, prawdą i historią.

Na początku powinniśmy się jednak zaznajomić z przeszłością gwiazdy i początkami jej kariery.

Taylor Swift stała się marką, potentatką biznesową i ważnym nazwiskiem. Na koncie ma masę przebojów

Wokalistka, gdy uczęszczała jeszcze do szkoły, wygrała konkurs poetycki z trójstronnym poematem "Monster in My Closet". Gdy miała zaledwie dwanaście lat, informatyk pokazał jej trzy akordy na gitarze, czym zapoczątkował w małej Taylor zamiłowanie do grania na instrumentach. Młoda Tay napisała swój pierwszy utwór "Lucky You", a już jako czternastolatka napisała pierwszą powieść, zatytułowaną "Girl Named Girl". To właśnie wtedy młoda artystka zaczęła regularnie pisać teksty piosenek, a traktowała je jako radzenie sobie ze smutkiem. Jak wspomina sama Taylor, śpiewanie i tworzenie od najmłodszych lat były sposobem na prześladowanie w szkole, bo wyrażanie emocji pomagało jej w uporaniu się z codziennymi problemami nastoletniego życia.

Debiutancki album artystka zatytułowała po prostu "Taylor Swift", a wydała go 24 października 2006 roku pod szyldem wytwórni Big Machine Records. Album to mieszanka elementów country i popu - słychać tam gitary, banjo i nastrojowe skrzypce. Miłość, zawód, nastoletnie doświadczenia, marzenia, odkrywanie i eksplorowanie siebie to główne tematy poruszane w projekcie. To właśnie z "Taylor Swift" pochodzą single "Tim McGraw, otwiera się w nowym oknie", "Teardrops on My Guitar" i "Our Song".

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Kulminację sukcesu Taylor Swift mogliśmy oglądać w ostatnich latach. Trasa koncertowa "The Eras Tour" została okrzyknięta najbardziej dochodową trasą w historii. Dzięki 21 miesiącom grania oraz odwiedzania fanów artystka pobiła rekord. Okazuje się, że jej trasa koncertowa zaowocowała zyskiem szacunkowo 2,2 mld dolarów. Nic więc dziwnego, że po 149 koncertach w 51 miastach wokalistka została szanowanym potentatem biznesowym.

Albumy "Red", "1989", "Lover" i inne, żeby nie wymieniać wszystkich, zyskały miano kultowych, a niemal wszystkie utwory, nawet te niesinglowe, cieszą się wielką popularnością nie tylko wśród zagorzałych fanów. Taylor Swift wyruszyła w światową trasę koncertową po opublikowaniu w 2022 roku świetnie przyjętego, przez fanów oraz krytyków, albumu "Midnights". Choć artystka wydawała po drodze kolejne "re-releases", w trakcie koncertowania nie zabrakło oczywiście publikacji premierowego materiału. "The Tortured Poets Department" wypromował takie utwory jak "Fortnight, otwiera się w nowym oknie", "Who's Afraid of Little Old Me?" czy "I Can Do It With a Broken Heart". Post Malone i Florence Welch znaleźli się na krążku wyprodukowanym przez Jacka Antonoffa, muzyka, kompozytora, a prywatnie przyjaciela Swift. Recenzję jej najnowszego krążka, "The Life of a Showgirl", możecie przeczytać już teraz w serwisie Interia Muzyka, otwiera się w nowym oknie.

Jak "Vanity Fair" widzi Taylor Swift? "Nie należałaś do jej paczki, nie istniałaś"

Jak się okazuje, Chanice Skinner ma zupełnie inny pogląd osoby, jaką na przestrzeni lat wykreowała Taylor Swift. Kobieta (koleżanka z klasy) wyznała dziennikarce "VF", że Taylor wcale nie była wyśmiewana, jak wielokrotnie podkreślała to w swojej twórczości. "Nie należałaś do jej paczki, nie istniałaś" - opowiedziała Skinner. Jej zdaniem Taylor zazwyczaj stawała po stronie prześladowców, a do tego należała do popularnej grupy. Co więcej, miała też uczestniczyć w szkolnych przepychankach.

Podobnie uważa jeden z przedstawicieli branży muzycznej, który zdecydował się zabrać głos na potrzeby artykułu. "To Regina George" - tak porównał Taylor Swift do jednej z najważniejszych postaci filmu "Wredne dziewczyny". Według niego wokalistka nie potrafi dobrze przyjmować krytycznych uwag. Każda osoba, która zwróci jej uwagę na popełniony błąd, ma natychmiast trafiać na listę jej przeciwników.

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Jak wynika z ustaleń dziennikarki, wpływy Swift wykraczają już daleko poza samą branżę muzyczną. Według informatorów osoby, które stracą przychylność gwiazdy, mogą zostać odsunięte również od życia towarzyskiego. Artyści i artystki uznawani przez nią za konkurencję mają natomiast napotykać poważne przeszkody w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z ludźmi z jej otoczenia. Były bliski współpracownik piosenkarki ujawnił, iż ta "lubi stawiać ludzi na swoim miejscu". W ten sposób ma pokazywać, kto wyznacza zasady, szczególnie osobom, które próbują jej się przeciwstawić. Autorka tekstu przywołuje również domniemane spory Swift z Katy Perry, Olivią Rodrigo, Charli xcx oraz Scooterem Braunem, który kilka lat temu wykupił jej cały katalog muzyczny (potem Swift zdecydowała się na nagranie "własnych" wersji starych krążków, określając je mianem "Taylor's Version" - np. "Red (Taylor's Version)", "Fearless (Taylor's Version)" czy "1989 (Taylor's Version)".

Do wiarygodności publikacji "VF" sceptycznie odniósł się Chris Willman z "Variety". Zwrócił on uwagę, że spośród wszystkich osób cytowanych w materiale jedynie sześć występuje pod własnym nazwiskiem, podczas gdy pozostali rozmówcy pozostają anonimowi. Dziennikarz stwierdził, że artykuł Jeong przypomina bardziej złośliwy komentarz niż dziennikarskie śledztwo. Publikację "Vanity Fair" krytykują również fani wokalistki, zarzucając redakcji rozpowszechnianie insynuacji i niepotwierdzonych oskarżeń opartych na anonimowych wypowiedziach.

Internauci zauważyli jednak, iż Chris Willman może nie być obiektywny w dziennikarskich szacunkach - prywatnie jest wielkim fanem wokalistki, co wielokrotnie udowadniał w swoich mediach społecznościowych.

"Ona rzuciła na niego urok", "Czułam, że coś jest z nią nie tak", "Nie sugerujcie się jego zdaniem, on był nawet na jednej z jej imprez", "To dzisiejsze dziennikarstwo pełne układów", "I on się nazywa dziennikarzem? To zwykłe popychadło", "Ona tak naprawdę jest nieznośna. Coś o tym wiem, bo pomagałam przy jednej z jej kampanii", "Co za wredna dziewucha" - grzmią w serwisie X internauci.



