W zagranicznych mediach już kilka miesięcy temu pojawił się temat ślubu Taylor Swift i Travisa Kelce'ego. Gwiazdorska para zaręczyła się bowiem pod koniec sierpnia 2025 r., a radosne wieści przekazała za pośrednictwem romantycznych zdjęć z pierścionkiem umieszczonych w mediach społecznościowych. "Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub" - pisała wówczas piosenkarka. Zaręczynowy wpis gwiazdy w niespełna dwie godziny po opublikowaniu zgromadził ponad 16 mln polubień.

Od tamtej pory spekulacje na temat szczegółów ślubnej uroczystości Swift i Kelce'ego nie ustają. "Daily Mail" ustalił, że ważny dzień ma zbliżać się wielkimi krokami - młoda para rzekomo stanie na ślubnym kobiercu 3 lipca. Termin zbiega się w czasie z długim weekendem w USA, z okazji Święta Niepodległości 4 lipca, w związku z czym burmistrz Nowego Jorku już zapowiedział specjalne obostrzenia i środki bezpieczeństwa, które zostaną zastosowane tego dnia.

Wiadomo już, że wesele gwiazdorskiej pary odbędzie się w prestiżowym obiekcie Madison Square Garden, choć początkowo planowano ceremonię w hotelu Ocean House w stanie Rhode Island. Biała suknia Swift ma być inspirowana ikoną Hollywood, Elizabeth Taylor, którą 36-latka od dawna się fascynuje, co udowodniła tytułując jeden z utworów na albumie "The Life of a Showgirl" właśnie jej imieniem i nazwiskiem. Szycie ma nawiązywać do sukni, którą aktorka miała na sobie podczas ślubu z Conradem Hiltonem w 1950 r.

Kto pojawi się na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce'ego? Nie zabraknie kolegów pana młodego z boiska!

Do mediów trafiły także pierwsze informacje w sprawie lisy gości. Choć nie wiadomo, kto dokładnie ostatecznie pojawi się na ślubie Taylor i Travisa, niektóre gwiazdy zasugerowały swoją obecność. Jednym z gości będzie George Kittle, amerykański gracz futbolu, który w wywiadzie dla ExtraTV potwierdził swoją obecność i jednocześnie zdradził pewną zasadę, która ma obowiązywać podczas uroczystości.

"Mówili, że nie chcą absolutnie żadnych prezentów. Ale pomyślałem sobie, że Travis z jakiegoś powodu bardzo lubi stare monety, więc może kupię mu starą monetę" - wyznał sportowiec.

W ważnym dniu u boku Taylor Swift nie może zabraknąć jej wieloletniego przyjaciela z branży - Eda Sheerana. Brytyjski wokalista nie potwierdził jeszcze doniesień, lecz panna młoda zasugerowała w jednym z wywiadów, że zaśpiewa na jej weselu. "Rozmawialiśmy z Edem Sheeranem kilka tygodni temu i powiedział nam, że ciągle proszą go o występy na weselach. Czy zaśpiewa na twoim?" - pytała prowadząca. "Chyba trudno byłoby go od tego odwieść!" - mówiła wprost Swift.

Travisa Kelce'ego w wyjątkowym dniu będzie wspierać także starszy brat wraz z żoną. Jason i Kylie Kelce starają się utrzymać wszystkie szczegóły w tajemnicy, ale nie kryją podekscytowania ceremonią. "Oczywiście jestem bardzo podekscytowany, bardzo podekscytowany z powodu mojego brata, to dla niego wielki moment" - mówił Jason reporterom podczas zbiórki funduszy dla Team 62. "Bardzo się cieszę razem z nimi i nie mogę się doczekać wspólnego świętowania" - dodawał.

Na liście gości znaleźli się przyjaciele Taylor Swift z branży. Nie zabraknie Suki Waterhouse i Zoe Kravitz

Suki Waterhouse - wokalistka, która występowała w roli supportu na pamiętnym "The Eras Tour" Swift w Londynie - również potwierdziła, że znalazła się na liście gości. W rozmowie z Variety podkreśliła, że podczas ślubu koleżanki z branży będzie szukała inspiracji dla własnej ceremonii. Suki od dłuższego czasu pozostaje bowiem w szczęśliwym związku z aktorem Robertem Pattinsonem. "Nie ma nic straszniejszego niż samo planowanie, prawda?" - powiedziała gwiazda o swoim wielkim dniu. "Pójdę na ślub Taylor i może znajdę inspirację. Będzie niesamowicie" - dodała po chwili.

Pod koniec 2025 r. Taylor Swift wystąpiła w popularnym programie typu talk show - "The Graham Norton Show" - gdzie promowała swój album "The Life of a Showgirl". Prowadzący przy okazji poruszył także temat ślubu artystki, w związku z czym ta nie mogła go nie zaprosić. "Jeśli mnie zapraszasz, to znaczy, że to bardzo duża sprawa" - komentował Graham Norton.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby Taylor miała pozostawać w konflikcie ze swoją przyjaciółką Zoe Kravitz. Wszystko za sprawą nowej miłości aktorki - Harry'ego Stylesa - który przed laty spotykał się również ze Swift. Teraz informator magazynu People przekazał zgoła inne wieści - koleżanka amerykańskiej gwiazdy miała otrzymać zaproszenie na ślub. W uroczystości będzie jednak musiała wziąć udział sama, bowiem tego wieczoru jej partner ma zaplanowany kolejny koncert ze swojej londyńskiej rezydencji na Wembley.

Show Me The Body: Świat jest strasznym miejscem, ale warto o niego walczyć [WYWIAD] INTERIA.PL