We wczesnych latach 2000. przeboje t.A.T.u. dominowały wszelkie listy przebojów w Europie. Julia Wołkowa i Lena Katina były wielkimi gwiazdami, a hity "All the Things She Said" czy "Not Gonna Get Us" usłyszeć można było niemal wszędzie. Dodatkowy rozgłos zapewnił im rzekomy romans artystek, który jak się później okazało, był jedynie zagrywką marketingową, co wywołało spore oburzenie zarówno w mediach, jak i wśród fanów, którzy zwyczajnie poczuli się oszukani. Ich głośna kariera trwała do 2011 roku, gdy poinformowano o rozpadzie duetu. Najwierniejsi miłośnicy zespołu domagali się jednak powrotu na scenę.