Program "Taniec z gwiazdami" świętuje obecnie swoje 20-lecie. W trzecim odcinku trwającej właśnie edycji produkcja postawiła na huczne świętowanie - zaproszono ponad 200 gwiazd oraz tancerzy którzy na przestrzeni minionych lat zachwycali widzów swoimi tanecznymi umiejętnościami. Na wielką, urodzinową imprezę przybyli także byli jurorzy oraz prowadzący.

Jubileuszowy odcinek "Tańca z gwiazdami" - kto gościł w programie?

Na parkiecie ponownie ujrzeliśmy m.in. Katarzynę Cichopek, Katarzynę Figurę, Anetę Zając, Macieja Musiała, Annę Muchę, Beatę Tadlę czy Krzysztofa Rutkowskiego, a także pierwszą parę prowadzących - Magdę Mołek i Huberta Urbańskiego. Swoją obecnością zaszczycili również tancerze: Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke, Nina Tyrka, Krzysztof Hulboj, Kamila Kajak-Mosejcuk i Robert Rowiński.

Widzowie mieli okazję cofnąć się w czasie o kilka lat, gdy już w pierwszych minutach programu przywitała ich zupełnie inna para gospodarzy. Choć obecnie show prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz, na kilka chwil zastąpieni oni zostali powracającym duetem - Katarzyną Skrzynecką i Piotrem Gąsowskim.

Skrzynecka i Gąsowski byli prowadzącymi, gdy taneczny program emitowany był jeszcze przez TVN. Aktorkę mogliśmy podziwiać od 2. do 12. edycji, a charyzmatycznego prezentera od 6. do 13. sezonu. Oboje mieli okazję także spróbować swoich sił jako uczestnicy - Katarzyna wystąpiła w kultowej, pierwszej odsłonie "Tańca z gwiazdami", a Piotr pojawił się w drugiej edycji.

Para powracających gospodarzy zachwyciła widzów swoimi dowcipami. Już na przywitanie zapodali oglądającym całą serię żartów, którą następnie wymownie podsumowali. Stwierdzili bowiem, z wielką nadzieją, "że aparycją i kiepskimi dowcipami uda im się sprawić, że widzowie jeszcze bardziej docenią obecną parę prowadzących". Co więcej, Skrzynecka i Gąsowski poniekąd doprowadzili do tego, że w jubileuszowym odcinku "Tańca z gwiazdami" nie odpadła żadna z par!

"Decyzją telewizji Polsat w kolejnym odcinku nie zobaczymy na pewno... Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego" - ogłosił żartobliwie Krzysztof Ibisz, gdy pod koniec odcinka napięcie sięgało zenitu, a widzowie trzymali kciuki za swoich ulubieńców.

Beata Kozidrak gościem specjalnym kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Zasiądzie za stołem jurorskim!

Świętowaniu nie ma końca, bowiem telewizja Polsat szykuje kolejne niespodzianki. W niedzielę ogłoszono, że w najbliższym odcinku za stołem jurorskim zasiądzie gość specjalny - Beata Kozidrak. Gwiazdy, wraz z tancerzami, podejmą się wyzwania i zatańczą do kultowych utworów piosenkarki. Legendarna liderka Bajmu nagrała specjalne wideo, w którym zapowiedziała, co dokładnie przygotowano na "Beata Night" w "Tańcu z gwiazdami".

"Moi kochani, czy ja będę tańczyć w tym słynnym programie 'Taniec z gwiazdami'? Otóż, tym razem nie, ale zatańczą inni. Zatańczą do moich najsłynniejszych przebojów, dołączę też do jury i to będzie moje niesamowite, wyjątkowe przeżycie. Do zobaczenia w 'Tańcu z gwiazdami'" - powiedziała wokalistka, która niespodziewanie pojawiła się na ekranach telewizorów.

Beata Kozidrak długo chorowała, a teraz powraca

Beata Kozidrak przez ostatnie miesiące zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Pod koniec 2024 r. zmuszona była odwołać wszystkie zawodowe wyzwania, wycofać się z życia publicznego i poddać hospitalizacji. U artystki zdiagnozowano bowiem nowotwór, o czym publicznie poinformowała dopiero po zakończonym leczeniu.

Obecnie gwiazda czuje się już znacznie lepiej i ponownie zachwyca fanów swoim temperamentem oraz energią. Miała okazję już wystąpić gościnnie na kilku festiwalach, zagrać koncerty wraz z Bajmem, a teraz szykuje się do jesiennej, halowej trasy koncertowej "Wielki powrót" oraz wydarzenia specjalnego "House of Beata" (podczas którego u jej boku pojawi się zespół Kamp!).

Kombii o wrażeniach po występie na Roztańczonym PGE Narodowym. "Te wibracje są niesamowite" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL