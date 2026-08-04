Take That w latach 90. byli u szczytu sławy. Konflikty z Robbiem Williamsem o mały włos nie doprowadziły do końca!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Na początku lat 90. cały świat oszalał na punkcie boysbandów. W radiach królowały hity takich zespołów jak Backstreet Boys czy *NSYNC, a nastolatki wieszały sobie plakaty z ich wizerunkami na ścianach, wzdychając do przystojnych wokalistów. U szczytu popularności znalazła się wówczas również grupa Take That, która nie tylko zdefiniowała popowe brzmienie tamtych lat, lecz także udowodniła, że pomimo konfliktów, potrafi przetrwać ponad trzy dekady i wciąż cieszyć się uwielbieniem słuchaczy. A oto ich historia.

Take That w obecnym składzie: Howard Donald, Mark Owen i Gary Barlow siedzą na scenie podczas koncertu.
Take That w obecnym składzie: Howard Donald, Mark Owen i Gary BarlowGareth CattermoleGetty Images

Historia Take That sięga 1990 r. - zespół powstał wówczas w Manchesterze, z inicjatywy menedżera muzycznego Nigela Martina-Smitha. Boysband został powołany do życia jako odpowiedź na ogromny sukces amerykańskiego New Kids on the Block. Twórca chciał zadbać jednak o to, aby formacja nie zdobywała popularności jedynie atrakcyjnym wizerunkiem i tanecznymi choreografiami, lecz także talentem muzycznym i umiejętnościami wokalnymi.

Do składu zwerbowani zostali Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange oraz najmłodszy z nich - Robbie Williams. Pierwszy z wymienionych od początku przyjął rolę lidera, stając się wokalem prowadzącym w większości piosenek, a także w dużej mierze autorem repertuaru Take That. Pierwsze kompozycje zespołu, które znalazły się na debiutanckim albumie, pokazały słuchaczom, że artyści chcą wypracować własne brzmienie, oparte nie tylko na popie, lecz także soulu i muzyce dance'owej. Początkowo grupa występowała jedynie w niewielkich klubach, lecz już w ciągu dwóch lat ich popularność zaczęła błyskawicznie rosnąć.

Pięciu młodych mężczyzn w swobodnych, modnych ubraniach lat 90., stojących razem na jasnym tle, patrzących prosto w obiektyw z poważnymi lub lekko zamyślonymi minami.
Take That na zdjęciu z 1992 r.Tim RoneyGetty Images

Przełom w karierze Take That nastąpił przy okazji pierwszych wydawnictw

Przełomowym momentem w karierze Take That było wydanie pierwszego krążka, zatytułowanego "Take That & Party". Płyta ukazała się w 1992 r. i znalazły się na niej przeboje "Pray", "Could It Be Magic" czy "A Million Love Songs". Utwory błyskawicznie trafiły w gusta fanów z Wielkiej Brytanii. Sukces debiutu powtórzył album "Everything Changes", wydany rok później, z hitami "Babe", "Everything Changes" oraz "Sure", które ugruntowały pozycję zespołu jako największego boysbandu w Europie.

Już wtedy muzycy zaczęli wyprzedawać coraz większe sale koncertowe i stawali się idolami milionów nastolatek. Szczyt popularności Take That przypadł jednak na połowę lat 90., kiedy do sprzedaży trafił album "Nobody Else". To właśnie z niego pochodzi jeden z największych przebojów grupy - ballada "Back for Good", która odniosła sukces nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Utwór do dziś pozostaje wizytówką zespołu.

Robbie Williams stale wywoływał konflikty w boysbandzie. Wreszcie zrezygnował i postawił na karierę solową

Mimo sukcesów w połowie lat 90. atmosfera wewnątrz grupy stawała się coraz bardziej napięta. Najwięcej emocji budziło zachowanie Robbiego Williamsa, który wykłócał się z pozostałymi członkami zespołu. Dopiero po latach okazało się, że konflikty rozpoczynane przez wokalistę były efektem jego zmagań z uzależnieniem.

W 1995 r. Williams odszedł z Take That i rozpoczął karierę solową. Pozostali muzycy próbowali jeszcze kontynuować działalność jako kwartet, jednak już rok później ogłosili rozpad boysbandu. Dla fanów był to ogromny cios. Po rozwiązaniu grupy, każdy z członków wybrał zupełnie inną drogę i zaczął realizować autorskie projekty, a największą światową karierę zrobił Robbie Williams. To on do dziś znany jest jako jeden z czołowych brytyjskich wykonawców pop, wylansował przeboje "Angels", "Rock DJ" oraz "She's The One" i sprzedał ponad 75 milionów płyt na całym świecie.

Reaktywacje Take That po latach, ale w okrojonym składzie. Najpierw odszedł Robbie Williams, a później Jason Orange

W 2005 r. niespodziewanie Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen i Jason Orange ogłosili reaktywację zespołu. Powrócili do studia i nagrali album "Beautiful World",  który zdobył szczyty list sprzedaży, a promujące go single udowodniły, że Take That nadal liczy się na światowym rynku. Muzycy spróbowali swoich sił z nowym, dojrzalszym brzmieniem, jednocześnie zachowując stary urok boysbandu.

Kilka lat później do zespołu na krótko powrócił również Robbie Williams. W pięcioosobowym składzie muzycy nagrali album "Progress" i ruszyli w trasę koncertową, która przyciągnęła setki tysięcy fanów. Powrót piosenkarza nie trwał jednak długo - później znów skupił się na karierze solowej. W 2014 r. z zespołu odszedł też Jason Orange, który postanowił wycofać się ze świata show-biznesu. Od tamtej pory Take That funkcjonuje jako trio - po dziś dzień.

Mimo okrojonego składu grupa regularnie wydaje nowe albumy i stale koncertuje. Obecnie mają na swoim koncie osiem Brit Awards, 12 singli, które trafiły na pierwsze miejsca list przebojów, a na całym świecie sprzedali ponad 45 milionów płyt. Pod koniec 2026 r. Take That mają wypuścić dziesiąty album studyjny w swojej karierze. Dotychczasowy dorobek zamyka wydana w listopadzie 2023 r. płyta "This Life".

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Take That wystąpią na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Polsacie! Kogo jeszcze zobaczymy?

Historia Take That to opowieść o globalnym sukcesie, bolesnych rozstaniach, ale też jednym z najbardziej udanych powrotów w dziejach brytyjskiej muzyki. Pomimo ponad 30 lat spędzonych na scenie i wielu przeciwnościom losu, zespół wciąż wspólnie koncertuje i podbija serca kolejnych pokoleń słuchaczy. Już niedługo o sile ich muzyki przekona się polska publiczność - a to wszystko za sprawą festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Kielcach.

Obecny skład grupy - Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald - zawita do Polski już 30 sierpnia. Take That wystąpią jako główna gwiazda wieczoru pełnego letnich hitów, spektakularnych występów i niezapomnianych emocji. Oprócz nich w programie przewidziano koncerty m.in. Garou i Lucenzo, a także przedstawicieli polskiej sceny: Dody, Dawida Kwiatkowskiego, zespołu Feel, Liroya, Macieja Maleńczuka, Norbiego, Ani Karwan oraz wielu innych.

Odbędzie się także konkurs na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu, który w zeszłym roku zwyciężyli Kuba i Kuba. Tym razem o prestiżowy tytuł powalczą: Kasia Sienkiewicz, Michał Szpak, SARSA, Wiktor Waligóra, Marissa i Mecner.

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