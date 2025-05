Bilety na koncerty organizowane przez Live Nation i Rimas Nation trafią do sprzedaży 9 maja.

Bad Bunny przyjedzie do Polski. Koncert w Warszawie potwierdzony

Będzie to pierwszy powrót Bad Bunny'ego do Europy od 2019 roku, do Ameryki Łacińskiej - po raz pierwszy od momentu, gdy w 2022 roku został najpopularniejszym artystą koncertowym dzięki trasie "World's Hottest Tour", a także jego pierwsza wizyta w krajach takich jak Australia, Brazylia, Japonia i wiele innych.