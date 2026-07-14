Tak wyglądał lodowy ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. Zdjęcia sprzed lat robią furorę

W niedzielę lider Ich Troje opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że od czerwca spotyka się Mandaryną. Powrót do drugiej żony wzbudził gorące emocje.

"Być może te pięć lat razem i dwadzieścia jeden lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę" - napisał Michał Wiśniewski, który w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023).

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem

Czerwonowłosy wokalista ma jeszcze czwórkę dzieci. Najstarsi są Xavier Michał (ur. 2002) i Fabienne Marta (ur. 2003) ze związku z Martą "Mandaryną" Wiśniewską. Kolejna dwójka - Etiennette Anna (ur. 2006) i Vivienne Vienna (ur. 2008) - przyszły na świat w małżeństwie z Anną Świątczak.

Pierwsze kroki w show-biznesie Marta Mandrynkiewicz (to panieńskie nazwisko Mandaryny) stawiała na początku XXI wieku jako tancerka (później choreografka) współpracująca z grupą Ich Troje, która wówczas podbijała Polskę z płytami "Ad. 4" i "Po piąte... niech gadają". Oba wydawnictwa uzyskały tytuł Diamentowej Płyty za sprzedaż kilkuset tysięcy egzemplarzy. Po nakręceniu teledysku do piosenki "Ja chcę" Wiśniewski wyznał Mandarynie miłość.

11 lutego 2002 r., gdy para spodziewała się już pierwszego dziecka, Wiśniewski i Mandaryna wzięli ślub cywilny. "Dziś mogę się przyznać, że to był bardzo prostacki krok, bo jaka księżniczka nie marzy o tym, żeby założyć białą suknię, żeby stanąć przed ołtarzem i powiedzieć 'tak', a nie przyjść w ciuchach po próbie przed koncertem i podpisać akt notarialny. Trochę żałosne, dzisiaj to rozumiem" - opowiadał po latach wokalista.

Lodowy ślub Wiśniewskiego i Mandaryny. Plotkuje się, że ta bajka kosztowała ich milion zł

Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

"Ciągle brakowało nam czasu. Kiedy okazało się, że w zamian za możliwość zrobienia reportażu z uroczystości mogę swojej kobiecie zrealizować bajkę, to nad czym miałem się zastanawiać?" - mówił Wiśniewski w wywiadzie dla "Pani". Przed ślubem w szwedzkim kościele ochrzcili swoje dzieci. Mszę poprowadził zaprzyjaźniony z Martą i Michałem Wiśniewskimi ks. Arkadiusz Nowak, u którego lider Ich Troje wyspowiadał się przed ślubem.

Para do ołtarza przyjechała saniami zaprzężonymi w renifera. Całość została obwołana lodowym ślubem - państwo młodzi siedzieli na lodowych tronach, a noc poślubną spędzili w hotelu, w którym nawet łóżko było wykonane z lodu. Według nieoficjalnych pogłosek organizacja uroczystości kosztowała Wiśniewskich milion zł!

Suknię z 30 tys. brylantów dla Mandaryny zaprojektował Grzegorz Kasperek, odpowiedzialny także za kostiumy Ich Troje. Ze względu na ujemne temperatury Mandaryna miała na sobie bieliznę narciarską.

Na kameralną uroczystość zaproszeni zostali wyłącznie najbliżsi przyjaciele i rodzina pary młodej. Wśród nich znaleźli się m.in. Jacek Łągwa (współtwórca Ich Troje) i komik Paweł "Końjo" Konnak, który został świadkiem Wiśniewskiego.

Sielanka nie trwała jednak długo - Michał i Mandaryna rozwiedli się w 2006 r. Po latach odnowili swoje relacje. W lipcu 2020 r. Marta wróciła do współpracy z Ich Troje w roli choreografki, coraz częściej pojawiała się u boku swojego byłego męża na scenie.