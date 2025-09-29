Ponad trzymetrowy pomnik Tiny Turner stanął w parku w Brownsville, niedaleko liceum, do którego uczęszczała piosenkarka. Odlaną z brązu statuę zaprojektował rzeźbiarz Fred Ajanogha, który, jak opisuje Billboard, starał się uchwycić jej sceniczny ruch, charakterystyczny sposób trzymania mikrofonu i bujną fryzurę, którą artysta porównał do "lwiej grzywy".

Wykonanie posągu było możliwe dzięki wsparciu około 50 darczyńców, w tym Ford Motor Co., który przekazał na ten cel 150 tys. dolarów (ponad pół miliona zł).

Pomnik Tiny Turner odsłonięty

"Chcemy zachować historię i przekazać ją naszej młodzieży. Kiedy nas zabraknie, pomniki, takie jak ten, będą przypominały im, że Tina Turner była częścią tej społeczności. Chcemy, by młodzi ludzie pamiętali, że mogą osiągnąć wszystko, że mogą się rozwijać" - przekazała w rozmowie z kanałem telewizyjnym WBBJ 7, Marianne Dunavant, menedżerka ds. kontaktów ze społecznością w Ford Motor Company.

Choć inicjatywa uczczenia artystki spotkała się z powszechną aprobatą, sama statua wzbudziła kontrowersje. Gdy portal ABC News opublikował na platformie X zdjęcie posągu, ten szybko i bezlitośnie został oceniony przez internautów. Komentujący wytknęli przede wszystkim wyraźny brak podobieństwa do ośmiokrotnej laureatki Grammy.

"Uwielbiam Tinę Turner, ale to nie ona" - napisał jeden z internautów. Inna osoba zauważa, że wykonywanie brzydkich posągów powinno być zakazane, a rzeźbę Turner należy wykonać jeszcze raz.

Kim była Tina Turner?

Urodziła się 26 listopada 1939 roku jako Anna Mae Bullock w miasteczku Brownsville, w stanie Tennessee. Śpiewać zaczynała jako nastolatka w rhythm & bluesowych klubach St. Louis, gdzie przeniosła się z siostrą w 1956 roku. Tam spotkała swojego przyszłego męża Ike'a Turnera, który zaproponował jej występy z jego ówczesnym zespołem Kings of Rhythm. W ciągu dwóch lat Tina stała się gwiazdą grupy.

Nazywana "królową rock'n'rolla" Tina Turner zaliczana jest do najpopularniejszych i najbardziej dochodowych artystów w historii.

Ike Turner maltretował ją fizycznie i psychicznie, o czym opowiedziała dopiero po upływie dekady od ich rozwodu. Na przestrzeni lat piosenkarka zdobyła szereg prestiżowych nagród, w tym osiem statuetek Grammy.

Według szacunków, nakład ze sprzedaży jej albumów wynosi 180 milionów egzemplarzy. W 2010 roku magazyn "Rolling Stone" uznał ją za jedną ze stu najwybitniejszych artystów wszech czasów.

Muzyczną karierę zakończyła w 2009 r. po trasie "Tina! 50th Anniversary Tour". W ostatnich latach o gwieździe zrobiło się głośno dzięki sukcesowi musicalu "Tina".

Tina Turner od lat mieszkała w Szwajcarii, której jest obywatelką. W 2013 roku ostatecznie zrezygnowała z amerykańskiego obywatelstwa. To właśnie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii zmarła 24 maja 2023 r. po długiej chorobie. "Królowa rock and rolla" miała 83 lata.

