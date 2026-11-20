Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od ponad 20 lat tworzą jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Poznali się w Teatrze "Studio Buffo" i przez kilka lat łączyła ich wyłącznie współpraca artystyczna. Z czasem zaiskrzyło, a reżyser i aktorka musicalowa zdecydowali się na związek. Latem 2008 r. wzięli ślub, a kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka, Kalina.

Relacja Urbańskiej i Józefowicza od samego początku budziła spore kontrowersje. Wszystko za sprawą 18-letniej różnicy wieku miedzy zakochanymi oraz powiązań zawodowych. W mediach i internecie do dziś pojawiają się plotki o rzekomych problemach w gwiazdorskim związku, lecz są one skutecznie obalane przez szczęśliwe małżeństwo.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz znaleźli swój raj na ziemi. "Tak pięknego miejsca jeszcze nigdy nie widziałam"

Para niemal 20 lat temu zamieszkała razem w zabytkowym dworku Emilin we wsi Jajkowice. "To zdecydowanie nasze miejsce na ziemi. Ja znalazłam to miejsce, kiedy już byłam w ciąży. I gdzieś instynktownie zaczęłam szukać takiego siedliska dla nas i jakimś cudem udało mi się to znaleźć w Polsce. Tak pięknego miejsca jeszcze nigdy nie widziałam" - mówiła niegdyś Natasza, w rozmowie z dziennikarką "Dzień Dobry TVN".

"To jest dla tych wszystkich, którzy są zmęczeni codziennością. Kontakt z naturą działa w sposób fantastyczny, terapeutycznie" - zaznaczał wówczas Józefowicz.

Tak urządzili się w zabytkowym dworku Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz

Artyści chętnie dzielą się z odbiorcami swoją codziennością i pokazują, jak żyje im się w rezydencji. W mediach społecznościowych Nataszy często pojawiają się zdjęcia z wnętrz oraz z ogrodu, a małżeństwo już kilkukrotnie udzielało wywiadów na terenie swojej posiadłości. Dzięki temu wiemy, jak wygląda ich dom.

Wnętrza pełne są zabytkowych mebli, retro pamiątek, ale też instrumentów muzycznych, które odgrywają ogromną rolę w życiu Urbańskiej. Takim wystrojem para podkreśliła historyczny charakter budynku, ale też oddała hołd swoim pasjom.

Tak wygląda kuchnia Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza Dzień Dobry TVN materiał zewnętrzny

Ogród Urbańskiej i Józefowicza robi wrażenie! Para ma własne warzywa, owoce i kury

Szczególnym miejscem w domu 49-latki i jej męża jest rozległy taras. To właśnie na nim para w 2008 r. powiedziała sobie "tak".

Dom Urbańskiej i Józefowicza otacza także zjawiskowy ogród, nazywany przez nich "kalinowym lasem". Roślinność została bowiem zasadzona w momencie, gdy urodziła się córka pary. Małżeństwo prowadzi tam ekologiczne gospodarstwo, dzięki któremu mają własne owoce, warzywa, zioła, ale też jaja.

"Ja bym siebie nie podejrzewała. Jestem warszawianką z krwi i kości, i nagle łapię za nożyce, wkładam ręce w ziemię i jestem przeszczęśliwa" - mówiła o pracy w ogrodzie Urbańska.

Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska w swoim ogrodzie z dziennikarką "Dzień Dobry TVN" Dzień Dobry TVN materiał zewnętrzny

"My tu staramy się być samowystarczalni. Te ogrody nasze z warzywami, owocami i wszelakim dobrem się rozrastają. Staramy się nie kupować tego wszystkiego i mieć swoje, i o to dbamy, bo to jest niepryskane. A jeżeli coś się dzieje, to opryski robimy naturalne" - dodawała aktorka w "DDTVN".

"Cały czas coś jest do roboty. Albo koszę trawę, albo zbieram zioła (...) albo posuszę, bo mamy suszarnię u góry" - mówił z kolei jej mąż.