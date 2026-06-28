Tak Viki Gabor nazwała swojego ukochanego. Nie ma już wątpliwości

Po dłuższej przerwie Viki Gabor pojawiła się w mediach. Ostatni czas był trudny dla niespełna 19-letniej wokalistki (urodziny obchodzi 10 lipca) - głośno było o kontrowersjach związanych z jej głosowaniem podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, a także o zatrzymaniu jej ojca.

Młoda gwiazda podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" nie kryła, że największym wsparciem był dla niej jej ukochany, Giovanni Trojanek.

Pod koniec 2025 r. pojawiły się informacje, że para wzięła ślub według romskiego obrządku (w świetle polskiego prawa jest on nieważny). Ukochanym 18-letniej wokalistki jest wnuk Bogdana Trojanka, lidera i założyciela zespołu Terne Roma, a także prezesa Królewskiej Fundacji Romów.

Zapytano Viki Gabor o ukochanego. Tak go nazwała w TVP

"Jest bardzo fajnym człowiekiem. Zawsze mnie wspiera w trudnych chwilach. No i tak naprawdę przez ten czas, kiedy nie byłam nigdzie dostępna w mediach społecznościowych, spędzałam najwięcej czasu właśnie z moim partnerem, który naprawdę jest niesamowitą osobą i ma bardzo dobre serce" - mówiła o Giovannim Viki w śniadaniówce TVP.

Prowadzący postanowił dopytać, jak właściwie media i fani powinni tytułować jej ukochanego: partner, narzeczony czy może mąż? "Nazywajmy go po prostu G.O." - odpowiedziała Viki Gabor.

"Nie jest osobą medialną. Nasz związek jest dosyć prywatny. W sumie nigdzie tak naprawdę nie byliśmy razem, jeżeli chodzi o telewizję i tak dalej. Chcę, żeby to tak pozostało, bo myślę, że związki, które pokazujemy w mediach społecznościowych, szybciej się kończą" - nie kryje Viki Gabor, która od pewnego czasu mieszka w Warszawie (jej rodzice zostali w Krakowie).

Viki Gabor: To było ciężkie, żeby się przełamać

18-latka obecnie promuje swoją pierwszą w pełni polskojęzyczną płytę "Spektrum uczuć". To jej czwarty album w karierze, po "Getaway (Into My Imagination)" (2020), "ID" (2022) i "Terminal 3" (2024).

"To było ciężkie, żeby się przełamać, ale stwierdziłam, że to jest ten moment. Mój nowy album 'Spektrum uczuć' zawiera piosenki, które opowiadają o historiach z mojego życia prywatnego, o których nigdy nie mówiłam nigdzie" - opowiadała Viki w "halo tu polsat".

Piosenki powstały na chwilę przed 18. urodzinami Viki (wejście w dorosłość świętowała 10 lipca 2025 r.) we współpracy z m.in. Malikiem Montaną. Raper gościnnie wsparł ją w singlu "Peligroso". Na płycie pojawiły się jeszcze dwa duety: "Dzisiaj jestem tam" z udziałem Sztossa oraz zapowiadany jako "nieoczywiste połączenie, które zaskoczy wszystkich" "Serce na T-shirt" razem z Kacezetem, partnerem Margaret, obecnej trenerki "The Voice of Poland".

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