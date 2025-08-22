Tak Sopot pożegnał Stanisława Soykę. "Tolerancja" z udziałem artystów wyciska łzy
Ponad 100 tys. odsłon ma już wideo z wykonaniem piosenki "Tolerancja" z Top of the Top Sopot Festivalu. To właśnie w ten sposób artyści czwartkowego koncertu pożegnali zmarłego kilka godzin wcześniej Stanisława Soykę, który miał być jednym z uczestników wieczornego występu.
Stanisław Soyka zmarł w Sopocie 21 sierpnia - tego wieczoru miał pojawić się na deskach Opery Leśnej w ramach koncertu "Orkiestra Mistrzom" podczas Top of the Top Festival. Wokalista i muzyk miał 66 lat.
Gdy wiadomość dotarła do organizatorów i prowadzących imprezę, zdecydowano o przerwaniu telewizyjnej transmisji.
Nie żyje Stanisław Soyka. Tak pożegnano go w Sopocie
"Cały zespół Opery Leśnej składa najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom zmarłego. Odszedł wielki Artysta, który zaszczycał nas swoją obecnością i występami na naszej scenie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - przekazał profil Opery Leśnej.
Wówczas artyści (na scenie pojawili się m.in. Kamil Bednarek, Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni i Halina Frąckowiak) i publiczność festiwalu postanowili złożyć hołd Stanisławowi Soyce, wykonując jeden z jego największych przebojów - "Tolerancja".
Nagranie zanotowało już ponad 100 tys. odsłon, a w komentarzach dominują poruszające wpisy pożegnania od fanów.
Utwór "Tolerancja (Na miły Bóg)" został napisany w 1991 r., na potrzeby wyjątkowego warszawskiego koncertu. Został mianowany wówczas hymnem i swoistą klamrą wydarzenia. Występy zostały zorganizowane na rzecz osób chorujących na AIDS, a ich pomysłodawcą był ksiądz Arkadiusz Nowak. Inicjatywę wsparło wiele gwiazd, w tym Kora, Czesław Niemen, Marek Grechuta, Halina Frąckowiak czy właśnie Stanisław Soyka.