Tak mieszkają Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska. Jednej rzeczy muzyk nie akceptuje

Relacja Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha to owoc przypadkowego spotkania w radiowych korytarzach, które po latach przerodziło się w stabilne małżeństwo. Para na co dzień chroni swoją prywatność. W mediach społecznościowych można dostrzec jednak fragmenty ich przestronnego mieszkania w stolicy. Wnętrza wypełniają wygodne legowiska dla czworonogów, duże łóżko w sypialni oraz strefa dzienna, w której króluje literatura.

Dziennikarka od dawna podkreśla, że obcowanie z książkami wymaga czasu i pełnego skupienia, przez co biblioteczki w ich salonie uginają się pod ciężarem kolejnych tomów.

Tego wokalista nie potrafi zignorować

W domowej codzienności kluczową rolę odgrywają jednak nie tylko estetyczne dodatki, ale również ściśle określony podział obowiązków. W rozmowie z "Super Expressem" piosenkarz ujawnił, jak radzi sobie z codzienną rutyną i czym zyskał sympatię mamy swojej żony: "Nie wiem, czy czymkolwiek jej imponuję, ale faktycznie moje zamiłowanie do porządku to coś, co spotyka się ze sporym uznaniem. Mamy dosyć podobnie skalibrowane nasze filtry na bałagan. Świetnie się dogadujemy, bo dla mnie to jest na przykład naturalne, że po zjedzonym obiedzie zbieram wszystkie rzeczy, wynoszę je do kuchni i zabieram się za zmywanie. Bo nie lubię, gdy jest nieporządek. Świetnie się uzupełniamy w pracach domowych. Bo ja nie jestem facetem, który leży na kanapie i patrzy, jak się kurz zbiera pod stołem. Z takimi rzeczami sobie nie radzę, ja muszę się wziąć do roboty i zacząć to sprzątać".

Tak mieszkają Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska Instagram @aleksandraleksandrowna / @tenkubabadach materiał zewnętrzny

W mieszkaniu artystycznej pary próżno więc szukać chaosu. Zamiast biernego odpoczynku gwiazdor natychmiast chwyta za gąbkę i ściereczkę, dbając o to, by każda rzecz wróciła na swoje miejsce.