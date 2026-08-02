Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie. Ich góralska rezydencja skrywa niezwykłe wnętrza

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Edyta i Łukasz Golcowie od lat cieszą się posiadaniem malowniczej nieruchomości położonej w sercu Beskidu Żywieckiego. Wystrój ich domu łączy w sobie elementy regionalnej tradycji z nutą nowoczesnego designu.

Edyta i Łukasz Golcowie pokazali wnętrza swojej góralskiej rezydencji w Beskidzie Żywieckim, której wystrój zaprojektowała Edyta Golec.
Jak wygląda posiadłość Edyty i Łukasza Golców?Niemiec / Instagram @edytagolecofficialAKPA

Edyta Golec regularnie udostępnia w internecie fragmenty swojego codziennego życia, dzieląc się z obserwatorami kadrami z prywatnej przestrzeni. Wokalistka od ponad dwudziestu pięciu lat pozostaje w związku małżeńskim z Łukaszem Golcem, z którym razem wychowuje troje dzieci. Ich schronieniem stała się drewniana chata w górskim stylu, otoczona imponującą panoramą pobliskich szczytów. Surowe drewno stanowi dominujący motyw zarówno w konstrukcji podłóg i murów, jak i w obramowaniach okien.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Wnętrza pełne charakteru

Salon domu Golców zdobi masywny piec kaflowy, będący nie tylko źródłem ciepła, ale również głównym elementem dekoracyjnym pomieszczenia. Ściany ozdobiono elementami typowymi dla regionalnej kultury, co wzmacnia wrażenie ciepła i swojskości. W przestrzeni wypoczynkowej zestawiono modny, szary narożnik z prostym, białym stolikiem. Połączenie starego z nowym widać na każdym kroku.

Kobieta w różnych codziennych i świątecznych sytuacjach: taniec przy choince, gra na pianinie, ćwiczenia jogi na tarasie, przygotowania do świąt w stroju Mikołaja oraz chwile relaksu z kawą i ciastem.
Tak mieszkają Łukasz i Edyta GolcowieInstagram @edytagolecofficialmateriał zewnętrzny

Równie ważnym elementem posiadłości pozostaje taras, pokryty szarymi płytkami i otoczony metalową barierką. To miejsce służy właścicielom zarówno do odpoczynku, jak i aktywności fizycznej. Z tej lokalizacji Edyta Golec bardzo często pokazuje internautom widok na okoliczne wzniesienia.

Wystrój to dzieło samej gospodyni

Wokalistka wyznała w rozmowie z "Plotkiem", że koncepcja urządzenia domu wyszła bezpośrednio od niej. Jak podkreśliła:

"Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (…). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym"

Kobieta w luźnym, wzorzystym stroju i okularach przeciwsłonecznych stoi z kubkiem na tarasie z widokiem na zielone wzgórza i lasy.
Widok z tarasu w domu Edyty i Łukasza GolcówInstagram @edytagolecofficialmateriał zewnętrzny

Za sam projekt konstrukcyjny budynku odpowiadał natomiast specjalista pochodzący z tego samego regionu, co potwierdziła Edyta Golec: "Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją."

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