Edyta Golec regularnie udostępnia w internecie fragmenty swojego codziennego życia, dzieląc się z obserwatorami kadrami z prywatnej przestrzeni. Wokalistka od ponad dwudziestu pięciu lat pozostaje w związku małżeńskim z Łukaszem Golcem, z którym razem wychowuje troje dzieci. Ich schronieniem stała się drewniana chata w górskim stylu, otoczona imponującą panoramą pobliskich szczytów. Surowe drewno stanowi dominujący motyw zarówno w konstrukcji podłóg i murów, jak i w obramowaniach okien.

Wnętrza pełne charakteru

Salon domu Golców zdobi masywny piec kaflowy, będący nie tylko źródłem ciepła, ale również głównym elementem dekoracyjnym pomieszczenia. Ściany ozdobiono elementami typowymi dla regionalnej kultury, co wzmacnia wrażenie ciepła i swojskości. W przestrzeni wypoczynkowej zestawiono modny, szary narożnik z prostym, białym stolikiem. Połączenie starego z nowym widać na każdym kroku.

Tak mieszkają Łukasz i Edyta Golcowie Instagram @edytagolecofficial materiał zewnętrzny

Równie ważnym elementem posiadłości pozostaje taras, pokryty szarymi płytkami i otoczony metalową barierką. To miejsce służy właścicielom zarówno do odpoczynku, jak i aktywności fizycznej. Z tej lokalizacji Edyta Golec bardzo często pokazuje internautom widok na okoliczne wzniesienia.

Wystrój to dzieło samej gospodyni

Wokalistka wyznała w rozmowie z "Plotkiem", że koncepcja urządzenia domu wyszła bezpośrednio od niej. Jak podkreśliła:

"Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (…). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym"

Widok z tarasu w domu Edyty i Łukasza Golców Instagram @edytagolecofficial materiał zewnętrzny

Za sam projekt konstrukcyjny budynku odpowiadał natomiast specjalista pochodzący z tego samego regionu, co potwierdziła Edyta Golec: "Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją."