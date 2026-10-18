Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w naszym kraju. Na swoim solowym koncie ma 15 albumów (licząc także kompilacje i koncertowe). Dotychczasowy dorobek zamyka nagrana razem z młodym gitarzystą Kacprem Dworniczakiem, byłym partnerem Julii Żugaj, płyta "Jeszcze zanim święta" z listopada 2023 r.

Wokalista karierę zaczął w zespole Mafia na początku lat 90. oraz we współpracy z Robertem Chojnackim. Ich przeboje - "Prawie do nieba", "Niecierpliwi" czy "Budzikom śmierć" - podbijały listy przebojów oraz przyniosły mu ogromną popularność.

Równie wielkie zainteresowanie wzbudzała i wzbudza działalność solowa Piasecznego. To on wylansował takie utwory jak "Mocniej?", "Jeszcze bliżej", "Z głębi duszy", "Chodź, przytul, przebacz" oraz "Śniadanie do łóżka".

Andrzej Piaseczny o byciu w mainstreamie TV Interia

Tak mieszka Andrzej Piaseczny

Urodzony w mieście Pionki, Andrzej Piaseczny przez wiele lat żył w Kielcach, a obecnie mieszka we wsi Oblęgór (w pobliżu mieści się pałacyk podarowany Henrykowi Sienkiewiczowi, obecnie siedziba muzeum poświęconemu laureatowi literackiej Nagrody Nobla). Razem z nim mieszka tam jego mama, 88-letnia Alicja Piaseczna, z którą wystąpił w programie "Starsza pani musi fiknąć", a także wieloletni partner, którego tożsamość wokalista trzyma w tajemnicy. Coming outu oficjalnie dokonał w 2021 r.

Tata wokalisty zmarł na raka, kiedy Piaseczny był prawie dorosłym człowiekiem.

"Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról" - nie krył były trener "The Voice Senior".

Andrzej Piaseczny zaprosił do swojego domu kamery programu "Uwaga! TVN" TVN

"To miejsce wcale samotnią i pustelnią nie jest" - opowiada popularny Piasek o charakterystycznym, drewnianym domu o różowej elewacji.

W mediach społecznościowych często pokazuje też zdjęcia z ogrodu, w którym rosną drzewa owocowe oraz warzywa - m.in. kapusty, marchew, cebule i dynie. Pielęgnacyjne zajęcia traktuje nie jako obowiązek, ale formę relaksu.