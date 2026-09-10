Michał Wiśniewski 9 września skończył 54 lata. Wokalista grupy Ich Troje na Instagramie opublikował filmik, w którym podziękował za otrzymane życzenia urodzinowe.

"Dziękuję za wszystkie życzenia, które do mnie doleciały - a było ich tyle, że wieża kontroli musiała wstrzymać inne starty. Przeczytałem każde. Przy niektórych musiałem tylko odsunąć telefon na długość ręki" - powiedział.

"Bo wiecie, że w tym wieku życzeń już się nie składa? W tym wieku składa się wnioski. Głównie do ZUS-u. Biegnę po dwie piątki! No dobra, lecę - biegać w tym wieku to sport ekstremalny, a pilot musi dbać o podwozie" - dodał ze śmiechem.

Michał Wiśniewski dziękuje Mandarynie

Na osobne podziękowania zasłużyła ukochana Wiśniewskiego - Mandaryna, z którą zszedł się w połowie roku, 20 lat po ich rozwodzie.

"A teraz na poważnie. Prezentów było dużo, ale najlepszego nie da się zapakować ani wysłać kurierem. Mój owoc. Wiadomo - Mandarynka. Dla Was Mandaryna, dla mnie po prostu Marta - osobiście najważniejsza. Mój skarb. Dziękuję, że jesteś" - zwrócił się do swojej byłej żony.

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Michał Wiśniewski mocno wspiera ukochaną w programie "Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Po latach lider grupy Ich Troje nagrał też muzyczny duet z Mandaryną. Klip do piosenki "Będzie było" w ciągu sześciu dni od premiery zanotował ponad 2,1 mln odsłon, trafiając na szczyt zestawienia najpopularniejszych teledysków w Polsce.

Mandaryna i Michał Wiśniewski - historia wielkiej miłości

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 r. Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Marty (ur. 2003). Czerwonowłosy wokalista po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.