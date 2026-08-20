Tak Madonna świętowała swoje 68. urodziny! Kadry z greckiej imprezy w gronie najbliższych obiegły sieć

Weronika Figiel

Weronika Figiel

16 sierpnia Madonna skończyła 68 lat. W związku z urodzinami spędziła ostatnich kilka dni na rajskiej, greckiej wyspie Korfu, gdzie świętowała wraz z najbliższymi. Nie zabrakło rodziny, przyjaciół i ukochanego Akeema Morrisa, młodszego od ikony popu o blisko 40 lat. Artystka podzieliła się z fanami kadrami z wyjątkowej imprezy. "Jedz, módl się, kochaj, pij, tańcz, tłucz talerze, karm koty" -podpisała wymownie urodzinowe fotografie.

Madonna, jasne długie włosy, czarne okulary przeciwsłoneczne, czarna sukienka z koronką, ozdobny naszyjnik
Madonna świętowała ostatnio swoje 68. urodzinyJacopo RauleGetty Images

Zaledwie kilka dni temu Madonna, nazywana Królową Popu, skończyła 68 lat. Przy okazji wyjątkowego dnia zabrała swoich najbliższych na wakacje. Świętowała z przyjaciółmi, dorosłymi już dziećmi i 30-letnim ukochanym Akeemem Morrisem na malowniczej wyspie Korfu.

Tak wyglądały 68. urodziny Madonny. Gwiazda świętowała z najbliższymi na greckiej wyspie

Urodzinową kolację wokalistka zorganizowała w małej miejscowości Kouramades, w której na co dzień mieszka zaledwie 180 mieszkańców. Wioska zyskała popularność dzięki serialowi "The Durrells". Madonnę wraz z jej bliskimi ugoszczono w lokalnej tawernie Atzaro. Na specjalne zamówienie solenizantki pojawił się tam włoski chór. Wszyscy bawili się w rytm tradycyjnej muzyki, nie zabrakło też Zorby - słynnego greckiego tańca - czy rozbijania talerzy.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

"To moje urodziny! Jedz, módl się, kochaj, pij, tańcz, tłucz talerze, karm koty!! Dziękuję Bogu!" - tak podsumowała huczne świętowanie piosenkarka. Na swoim Instagramie podzieliła się przy tym urodzinowymi kadrami, które zachwyciły odbiorców i wywołały setki komentarzy.

Jak wynika z relacji w zagranicznych mediach po północy urodzinowa zabawa autorki hitu "Prayer" przeniosła się z lokalnej knajpki na ulice miasteczka Kouramades. Goście mieli bawić się aż do nocy, tańcząc do muzyki na żywo i karmiąc koty.

Co jeszcze działo się na urodzinach Madonny? Ogromny tort i zjawiskowa stylizacja ikony popu

Podczas hucznego świętowania synowie Madonny, Rocco i Mercy, wręczyli słynnej mamie widowiskowy tort w kształcie serca. Ozdobiono go greckim symbolem oka, będącym ochroną dla solenizantki przed złą energią.

Legendarna artystka w swoje 68. urodziny postawiła na zjawiskową suknię projektu Dolce & Gabbana. Na jej kreacji znalazły się kolorowe kwiaty, złote hafty i świecące cekiny. Jak na Królową Popu przystało, Madonna dobrała do stylizacji koronę z kwiatów i liści.

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