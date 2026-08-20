Zaledwie kilka dni temu Madonna, nazywana Królową Popu, skończyła 68 lat. Przy okazji wyjątkowego dnia zabrała swoich najbliższych na wakacje. Świętowała z przyjaciółmi, dorosłymi już dziećmi i 30-letnim ukochanym Akeemem Morrisem na malowniczej wyspie Korfu.

Tak wyglądały 68. urodziny Madonny. Gwiazda świętowała z najbliższymi na greckiej wyspie

Urodzinową kolację wokalistka zorganizowała w małej miejscowości Kouramades, w której na co dzień mieszka zaledwie 180 mieszkańców. Wioska zyskała popularność dzięki serialowi "The Durrells". Madonnę wraz z jej bliskimi ugoszczono w lokalnej tawernie Atzaro. Na specjalne zamówienie solenizantki pojawił się tam włoski chór. Wszyscy bawili się w rytm tradycyjnej muzyki, nie zabrakło też Zorby - słynnego greckiego tańca - czy rozbijania talerzy.

"To moje urodziny! Jedz, módl się, kochaj, pij, tańcz, tłucz talerze, karm koty!! Dziękuję Bogu!" - tak podsumowała huczne świętowanie piosenkarka. Na swoim Instagramie podzieliła się przy tym urodzinowymi kadrami, które zachwyciły odbiorców i wywołały setki komentarzy.

Jak wynika z relacji w zagranicznych mediach po północy urodzinowa zabawa autorki hitu "Prayer" przeniosła się z lokalnej knajpki na ulice miasteczka Kouramades. Goście mieli bawić się aż do nocy, tańcząc do muzyki na żywo i karmiąc koty.

Co jeszcze działo się na urodzinach Madonny? Ogromny tort i zjawiskowa stylizacja ikony popu

Podczas hucznego świętowania synowie Madonny, Rocco i Mercy, wręczyli słynnej mamie widowiskowy tort w kształcie serca. Ozdobiono go greckim symbolem oka, będącym ochroną dla solenizantki przed złą energią.

Legendarna artystka w swoje 68. urodziny postawiła na zjawiskową suknię projektu Dolce & Gabbana. Na jej kreacji znalazły się kolorowe kwiaty, złote hafty i świecące cekiny. Jak na Królową Popu przystało, Madonna dobrała do stylizacji koronę z kwiatów i liści.