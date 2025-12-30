Tak Ewelina Lisowska odpoczywa w Kenii. Gorące zdjęcia robią furorę w sieci

Po udziale w świątecznej trasie "Magic Christmas Concert" u boku m.in. Kasi Moś, Kasi Cerekwickiej, Mietka Szcześniaka i chóru Sound'n'Grace Ewelina Lisowska zdecydowała się na kolejny zagraniczny wyjazd. Tym razem wokalistka opublikowała zdjęcia z egzotycznego wypoczynku w Kenii.

Kobieta w eleganckim, czarnym stroju wieczorowym z długimi rękawami i odsłoniętym brzuchem pozuje na tle dekoracji tanecznej gali, z szerokim uśmiechem, z długimi, falowanymi włosami i delikatnym makijażem.
Ewelina Lisowska wypoczywa w KeniiAKPAAKPA

Ewelina Lisowska na Instagramie jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami, których na tej platformie zgromadziła w liczbie ponad 280 tys. To właśnie tam można zobaczyć zdjęcia z kolejnego wyjazdu wokalistki. Tym razem wybrała się do Kenii, by odpocząć po grudniowych koncertach z cyklu "Magic Christmas Concert".

W mediach społecznościowych podzieliła się ujęciami m.in. w bikini z plaży, wąwozu Hell's Kitchen w Marafie, czy wizyty w rezerwacie Nguuni Nature Sanctuary, gdzie zrobiła sobie fotki z żyrafami.

"Totalne zazdro, ładuj baterie i przywieź nam słońce z Afryki!" - napisała w komentarzu Kasia Cerekwicka. "Ale Wam fajnie, całujemy" - dodała Kasia Moś.

Prywatnie Ewelina od lat związana jest z Włochem polskiego pochodzenia - kierowcą rajdowym Andim Mancinem. Para stara się trzymać swoją relację w sekrecie, dlatego rzadko można trafić na ich wspólne zdjęcia.

Kim jest Ewelina Lisowska?

Ewelina Lisowska popularność zdobyła występując w programach talent show.

Udział w drugiej edycji programu "X Factor", w którym, startując pod opieką Tatiany Okupnik, zaszła najdalej spośród solowych wokalistek, przyniósł jej uznanie i rozpoznawalność. Z show odpadła tuż przed finałowym odcinkiem.

Na swoim koncie ma cztery albumy studyjne, a dwa z nich - "Aero-Plan" oraz "Nowe horyzonty" - pokryły się złotem. W 2018 r. wypuściła ostatnią jak dotąd płytę "Cztery".

Status przebojów zdobyły piosenki "W stronę słońca", "Nieodporny rozum", "Prosta sprawa", "We mgle" i "T-shirt". Dotychczasowy dorobek zamyka singel "Niebezpieczni" z października 2024 r.

Pod wakacyjnymi postami fani regularnie dopytują o to, kiedy pojawią się nowe piosenki. Wokalistka uspokajała sympatyków, wyjaśniając, że w pracy pomagają jej m.in. Jeremi Siejka, Jeremi Sikorski i Kevin Mglej, mąż Roxie Węgiel.

"Muzyka to nie fabryka gwoździ. Zobaczymy, czy się uda stworzyć coś fajnego" - pisała w jednym z komentarzy.

