Najmłodsze dziecko Michaela Jacksona przyszło na świat 21 lutego 2002 r. jako Prince Jackson II. Tożsamość matki chłopca do dziś pozostaje tajemnicą - wiadomo, że poczęty został dzięki metodzie in vitro. Kilka miesięcy po urodzeniu Król Popu zaprezentował światu swojego potomka, budząc ogromny niepokój i wzburzenie wśród obserwujących. Wokalista wystawił bowiem niemowlaka... przez barierkę balkonu hotelu w Berlinie.

Później Jackson przeprosił za ten niebezpieczny incydent, nazywając go "straszną pomyłką".

Jak dziś wygląda najmłodszy syn Michaela Jacksona?

Przez lata Prince Jackson II nazywany był Blanketem. W 2015 r. zmienił swoje imię na Bigi. Obecnie nie przypomina małego chłopca, którego pokazywały media za życia jego ojca, zmarłego niespodziewanie w czerwcu 2009 r.

Bigi ma dwójkę starszego rodzeństwa: Michael Joseph Jackson Jr. (znany jako Prince) przyszedł na świat 13 lutego 1997 r., a nieco ponad rok później, 3 kwietnia 1998 r., na świat przyszła Paris Jackson. Matką tej dwójki jest pielęgniarka Debbie Rowe, w latach 1996-2000 żona Michaela Jacksona.

Bigi Jackson jest najmniej znany z trójki potomków Króla Popu. Przez chwilę prowadził filmowy kanał na YouTube razem z Prince'em Jacksonem i ich kuzynem Tajem Jacksonem.

W 2023 r. przypomniał o sobie w roli scenarzysty i reżysera krótkometrażowego filmu "Rochelles", który dostępny był na platformie Amazon Prime Video. Produkcję pokazano także rok później podczas Santa Monica Film Festival.

Co jakiś czas w mediach pojawiają się zdjęcia Bigiego. Tym razem paparazzi przyłapali go w Los Angeles na randce z nową dziewczyną. Mężczyzna sporadycznie bywa na oficjalnych imprezach - w marcu 2024 r. wziął udział razem ze swoim rodzeństwem w premierze spektaklu "MJ: The Musical" w Londynie.

