Tak dziś wygląda Elżbieta Dmoch (Dwa Plus Jeden). "Spotkanie pełne wspomnień"

29 września Elżbieta Dmoch świętowała 75. urodziny. Z tej okazji w mieszkaniu na Saskiej Kępie w Warszawie odwiedzili ją przyjaciele z Polskiej Fundacji Muzycznej, która od 2003 r. wspiera muzyków i twórców oraz ich rodziny i bliskich w trudnej sytuacji.

Dzięki pomocy środowiska i tej organizacji wyremontowano mieszkanie gwiazdy zespołu Dwa Plus Jeden i zaopatrzono je w niezbędne sprzęty (m.in. nowa pralka, wymiana kuchenki gazowej na elektryczną).

Tak dziś wygląda Elżbieta Dmoch

"29 września 2026 w gronie przyjaciół spotkaliśmy się z Elżbietą Dmoch w dniu jej 75. urodzin. To było miłe spotkanie pełne wspomnień" - taki komunikat z najnowszym zdjęciem wokalistki pojawił się na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej.

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Prezes PFM Tomasz Kopeć zdradził ostatnio, że w planach jest mural z wizerunkiem Elżbiety Dmoch z czasów jej największych sukcesów z grupą 2 plus 1. Inicjatorem jest jeden z twórców murali Marek Grela, który tworzył wizerunki m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Agnieszki Osieckiej, Krystyny Prońko i Ryśka Riedla z Dżemu.

Kim jest Elżbieta Dmoch?

Wokalistka zdobyła popularność w zespole 2 plus 1. Do największych przebojów grupy należą "Chodź, pomaluj świat" czy "Hej, dogonię lato". Za większość piosenek odpowiadali autor muzyki Janusz Kruk i tekściarz Marek Dutkiewicz.

I choć była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych piosenkarek, po wielu trudnych życiowych momentach usunęła się w cień. Była żoną Janusza Kruka (rozwód wzięli w 1989 r. z powodu jego niewierności). Byli małżonkowie utrzymywali przyjacielskie stosunki.

Zdaniem niektórych Dmoch cały czas wierzyła, że Kruk do niej wróci. 18 czerwca 1992 r. Janusz Kruk niespodziewanie zmarł na zawał serca w wieku 45 lat. Elżbieta Dmoch bardzo przeżyła śmierć byłego męża, na lata wycofując się z życia publicznego i artystycznego.

Wokalistka wycofała się z życia medialnego. Brała udział w krótkiej reaktywacji 2+1 na przełomie 1998 i 1999 roku, a jej ostatni występ sceniczny odbył się 15 czerwca 2002 roku w Łomży, gdzie wraz z młodymi członkami zespołu PopArt wykonała największe przeboje ze swojego repertuaru.

Elżbieta Dmoch nigdy nie pogodziła się ze śmiercią męża. Początkowo zaszyła się w swoim warszawskim mieszkaniu, kiedy jednak skończyły się jej oszczędności, musiała przenieść się na wieś, do Gładkowa koło Tarczyna. Niestety dom ten był w fatalnym stanie, bez bieżącej wody. Gdy w 2005 r. tematem zaczęła interesować się telewizja, wokalistka odmówiła pomocy od przyjaciół.

Niedługo później Elżbieta Dmoch wprowadza się do swojej matki. Niestety, ta zmarła w październiku 2006 roku. Wcześniej przepisała na córkę swoje mieszkanie.

"Nigdy nie wrócę do śpiewania. To zamknięty rozdział. Straciłam miłość do muzyki i ludziom nic do tego" - powiedziała w jednej z nielicznych wypowiedzi Elżbieta Dmoch, która całkowicie zniknęła z przestrzeni publicznej.