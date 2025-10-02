Dzień Muzyki Polskiej 1 października w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie świętowano organizując specjalną uroczystość, w ramach której wręczono dwóm polskim artystkom Złote Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przyznała nagrody Katarzynie Nosowskiej oraz Wandzie Kwietniewskiej. Srebrny Medal otrzymał z kolei Artur Rojek.

Zarówno o Katarzynie Nosowskiej, jak i Arturze Rojku wspominaliśmy w kontekście naszych ulubionych polskich utworów - materiał przygotowany został specjalnie z okazji Dnia Muzyki Polskiej.

Wyjątkowe zasługi Katarzyny Nosowskiej, Wandy Kwietniewskiej i Artura Rojka

Zarówno Wanda Kwietniewska, Katarzyna Nosowska i Artur Rojek od dekad działają na polskiej scenie. Pierwsza z wymienionych artystek zaczynała w latach 70. w zespołach Vist i Lombard. swoją karierę rozwinęła jednak zakładając zespół Wanda i Banda, który koncertuje po dziś dzień. Grupa chwalić się przebojami takimi jak "Nie będę Julią" czy "Fabryka Marzeń". Ich muzyka wciąż inspiruje, o czym świadczy m.in. hit duetu PRO8L3M "Przebój nocy" wykorzystujący fragmenty utworu "Hi-Fi".

Katarzyna Nosowska z kolei zaskarbiła sobie serca fanów na początku lat 90., dołączając do grupy Hey. Zespół aktywnie działał w latach 1992-2017, obecnie muzycy od czasu do czasu wracają razem na scenę, a w 2025 roku wydali nawet singiel "Bezruch". W ich bogatym katalogu liczącym 11 albumów studyjnych znaleźć możemy masę przebojów takich jak "Zazdrość", "Moja i Twoja Nadzieja" czy "Teksański". Po oficjalnym zawieszeniu działalności Hey, Nosowska skupiła się na rozwoju solowej kariery, a w tym roku wydała płytę w duecie z Błażejem Królem "Kasia i Błażej".

Artur Rojek, który otrzymał Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" znany jest przede wszystkim jako współzałożyciel legendarnej grupy Myslovitz. Choć jego drogi z zespołem rozeszły się lata temu, ich twórczość cieszy się wręcz kultowym statusem. Mimo tego, solowa kariera Artura Rojka również budzi ogromne zainteresowanie. Utwory takie jak "Beksa", "Kundel" czy "Syreny" stały się niemal hymnami fanów polskiej alternatywy.

