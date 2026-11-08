Celine Dion pojawiła się na występie legendarnej grupy Metallica w nowoczesnej sali The Sphere w Las Vegas. Na nagraniach zobaczyć możemy, jak gwiazda dała się ponieść ciężkiemu graniu. Piosenkarka obserwowała show z usytuowanego na wysokości balkonu w towarzystwie swoich synów, Eddy'ego oraz Nelsona.

Krótki filmik udostępniony w mediach społecznościowych ukazuje wokalistkę w dość nietypowym dla niej wydaniu. Artystka żywiołowo podrygiwała, wymachiwała zaciśniętymi dłońmi w rytm perkusji oraz naśladowała grę na niewidzialnej gitarze. Jej entuzjazm i reakcje wywołały falę komentarzy wśród internautów.

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"Nie mogę już bardziej cenić Celine… nie miałem pojęcia, że uwielbia rocka!", "Wooooow", "Celine jest najlepsza na świecie", "Lepiej udaje granie na gitarze niż większość metalowców", "Kocham ją" - czytamy w komentarzach.

Triumfalny powrót po dramatycznych przejściach

Obecność wokalistki na tak głośnej imprezie to kolejny sygnał jej powrotu do regularnej aktywności. Piosenkarka przez długi czas mierzyła się z poważnymi problemami neurologicznymi, co na lata wykluczyło ją z koncertowania.

Niedawno zakończyła jednak pierwszy etap swoich paryskich występów. Na inauguracji serii koncertów artystka zwróciła się ze sceny do zgromadzonych słuchaczy: "Obiecałam, że nie będę płakać. Dziś wieczorem chcę śpiewać dla was, dla siebie, dla życia".

Chwilę później dodała: "W końcu. To niesamowite, że znów jesteśmy razem. Złożyłam obietnicę, że wrócę na scenę".