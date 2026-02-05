W promującym singlu "Fabulous" MEEK śpiewa m.in. o odwadze i deklaracji wiary w siebie. "To hymn, który jasno określa jej artystyczną tożsamość - nieustraszoną i bez lęku przed wejściem w wielki show-biznes" - czytamy w opisie.

EP-ka "Fabulous" zawiera trzy piosenki: "Fabulous", "Brixton" oraz "I Want Love, But Not That Much". Nagrania łączą potężne wokale i ostre jak brzytwa poczucie humoru rodem z brytyjskiego nurtu queer.

MEEK debiutuje. Wkrótce będzie o niej głośno

Do tytułowego singla powstał teledysk w reżyserii Sophie Muller, znanej ze współpracy z takimi artystami jak Sade, Annie Lennox, Beyoncé, Kylie Minogue czy Blur.

"Fabulous" szybko udowodnił swoją siłę podczas niespodziewanego pierwszego występu Meek w legendarnym Soho Bar, gdzie cały lokal dołączył do refrenu. "To było najzabawniejsze na świecie. Wskoczyłam na bar i zaczęłam lip-syncować... zrobiłam połowę pierwszego intro, a potem wszyscy - dosłownie wszyscy w barze - krzyczeli: 'I'm so... fabulous'" - opowiada MEEK.

Brytyjska wokalistka jako swoje inspiracje wymienia takie gwiazdy, jak m.in. Lady Gaga, Sia i Kate Bush.

