Rafał Brzozowski to polski wokalista, który zasłynął m.in. hitem "Tak blisko" oraz swoim udziałem w Eurowizji 2021 z utworem "The Ride". Przez pewien czas miał także okazję być twarzą programu "Jaka to melodia?" i współprowadził wiele imprez oraz wydarzeń w Telewizji Polskiej. Prywatnie gwiazdor przez osiem lat związany był z modelką i wicemiss Polonia - Anną Tarnowską. Ich związek nie przetrwał próby czasu, o czym gwiazdor poinformował w 2021 r. Wówczas przyznawał w wywiadach, że trudno mu pozbierać się po wieloletniej relacji.

Niedawno gwiazdor udzielił wywiadu "Faktowi", w którym potwierdził, że znów jest szczęśliwie zakochany. Brzozowski długo ukrywał wieści o nowym związku, bowiem stara się za wszelką cenę chronić prywatność swojej ukochanej, która stroni od świata show biznesu. "Jest ktoś przy mnie, kto daje mi poczucie wielkiej stabilizacji, bezpieczeństwa, spokoju, radości, poczucie, że mogę pracować i się rozwijać, to tak. I to jest ta moja strefa prywatna, którą chcę dla siebie zostawić" - mówił piosenkarz.

Doniesienia o planowanym ślubie Rafała Brzozowskiego. Wiadomo, kiedy się odbędzie i kto jest zaproszony

Wczoraj polskie media obiegły wieści na temat planowanego ślubu wokalisty. Pudelek dotarł do informacji, według których Rafał Brzozowski ma stanąć ze swoją sekretną ukochaną na ślubnym kobiercu już 1 sierpnia. Ceremonia ma odbyć się w jednym z warszawskich kościołów. Wesele nie będzie kameralne, a huczne i zorganizowane w oparciu o stare polskie tradycje.

Zaproszonych ma być wielu gości - w tym znane osobistości ze świata mediów. Pudelek wspomniał o Edycie Górniak, z którą wokalista zaprzyjaźnił się kilka lat temu, a także o Joannie i Jacku Kurskich, którzy mieli ostatecznie odrzucić zaproszenie. "Rafał dzwonił do mnie 16 czerwca, ale gdy powiedział, kiedy jest ślub, od razu odpowiedziałam, że nie będziemy mogli być" - wyjawiła w rozmowie z Plejadą żona byłego prezesa TVP.

"1 sierpnia to dla nas żelazny program obowiązkowy od zawsze. Upamiętnimy Powstańców Warszawskich, mamę Jacka, która była sanitariuszką Szarych Szeregów ps. Marta w szpitalu Sióstr Niepokalanek na Mokotowie (...) Jest parę dni w kalendarzu, kiedy nie tańczymy i to jeden z takich dni" - dodała Joanna Kurska, życząc jednocześnie Rafałowi Brzozowskiemu "wszystkiego najlepszego".

Kim jest przyszła żona Rafała Brzozowskiego? Stroni od blasku fleszy, lecz tabloid dotarł do pewnych szczegółów

Wraz z doniesieniami o planowanych zaślubinach Rafała Brzozowskiego w sieci pojawiły się pytania dotyczące tożsamości jego ukochanej. Fani zastanawiają się, kim jest partnerka 45-latka, a "Faktowi" udało się dotrzeć do pewnych szczegółów. Tabloid przekazał, że panna młoda na imię ma Helena i również jest wokalistką.

Z ustaleń wynika, że para zakochanych poznała się w pracy i to wiele lat temu. Łączy ich więc nie tylko uczucie, lecz także wspólna muzyczna pasja. Helena nie chce medialnego rozgłosu, choć nie jest osobą całkowicie anonimową. Ma na koncie różne występy telewizyjne - m.in. w programie "Świat się kręci". Obecnie ma wspierać ukochanego w przygotowaniach do nowej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".