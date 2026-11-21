"To takie smutne - pierwszy listopad od dwóch lat, kiedy nie mamy w kinie premiery 'Wicked'", "Tęsknię za nimi, wcześniejsze jesienie miały zupełnie inny nastrój", "Wtedy nie wiedzieliśmy, że będziemy tęsknić za tym czasem", "A może jakaś druga część?", "Pamiętam, jak chodziłam na premiery 'Wicked' z przyjaciółmi. To był piękny czas", "Chciałabym wrócić do tamtego magicznego listopada!" - piszą internauci w serwisie X fani musicalu, tęskniąc za premierowymi miesiącami z przeszłości.

Przypomnijmy, że rola Glindy w broadwayowskim spektaklu przeniesionym na duży ekran zachwyciła nie tylko fanów Ariany Grande, ale i krytyków, którzy wróżą jej świetlaną przyszłość w świecie filmu (teraz fani mogą ją zobaczyć na dużym ekranie w roli Olivii w filmie "Poznaj swojego teścia", gdzie zagrała m.in. u boku Roberta De Niro). Cynthia Erivo również zwróciła na siebie uwagę nie tylko nowych słuchaczy i widzów, ale i reżyserów, którzy zaczęli interesować się jej aktorskim talentem.

Reżyser Jon M. Chu zdecydował się na wyprodukowanie adaptacji filmowej świata "Wicked" oraz postawił na wysokobudżetowe i bogate w efekty specjalne odwzorowanie czarodziejskiego świata. Film, którego polska premiera miała miejsce 6 grudnia 2024 roku, z przedpremierą 22 listopada zeszłego roku, jest muzycznym prequelem "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Co ciekawe, plan zdjęciowy produkcji został niemal w całości wybudowany od podstaw w małej londyńskiej wiosce, co nie umknęło wiernym fanom broadwayowskiego spektaklu.

Ariana Grande z apelem do polskich widzów i słuchaczy. "Widzi tylko czubek własnego nosa"

"Teraz skupiam się na aktorstwie, ale byłoby naprawdę wspaniale [wystąpić w Polsce]. W 'Wicked' najpiękniejsze jest to, że każdy znajdzie cząstki siebie w Glindzie i Elphabie. Cieszę się, że za sprawą 'Wicked: For Good' widzowie poznają drugą stronę Glindy. Glinda od dzieciństwa żyje w metaforycznej bańce i widzi tylko czubek własnego nosa. Glinda powoli zaczyna przemianę, ale ta przemiana nabiera tempa dopiero w drugiej części" - opowiedziała w zeszłym roku Ariana Grande dziennikarce Annie Talarskiej w DDTVN.

"Wiele się w moim życiu na przestrzeni tych dwóch filmów zdarzyło - ten proces trwał pięć lat. Dostrzegałam nasze podobieństwa [Glindy i Ariany] przed filmem, rozumiałam, dlaczego zostałam w nim osadzona. Do Polski chciałabym przyjechać jak najszybciej, ale na razie się na to nie zapowiada. Zawsze czuję się winna, że nie mogę być tam, gdzie chcę" - dodała artystka.

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