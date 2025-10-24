"Odpowiedni moment" to, jak opisuje sam Mrozu, "eklektyczna w brzmieniu piosenka, która łączy organiczne, pustynne dźwięki gitar z hip-hopowym, momentami transowym bitem". Do współpracy wokalista zaprosił Zalię, określaną mianem jednej z najciekawszych artystek młodego pokolenia.

"Opowiada historię pary, która - mimo bliskiej relacji - wciąż nie potrafi do końca odkryć swoich uczuć względem siebie, czekając na ten odpowiedni moment" - mówi o utworze Mrozu.

Mrozu i Zalia razem. "Piękna przygoda"

Premierze singla "Odpowiedni moment" towarzyszy teledysk nakręcony przez Barta Pogodę na hiszpańskich rozdrożach.

"Wschód słońca w Guadix (miasto w prowincji Grenada - red.) był równie spektakularny jak wszystko, co zobaczyliśmy, krążąc po górach Sierra Nevada. Było w tym dużo spontaniczności - kręciliśmy materiał, jeżdżąc beztrosko pick-upem. To była piękna przygoda. Klip zrealizowaliśmy na taśmie 16 mm, VHS oraz kamerach cyfrowych, co nadało mu wyjątkowej plastyki" - dodaje Mrozu.

"Odpowiedni moment" jest drugim singlem - po "Pół na pół" - zapowiadającym siódmy album Mroza. Na razie wiemy jedynie, że płyta (nie jest znany jej tytuł) pojawi się prawdopodobnie wiosną 2026 r.

Bartek "Wasyl" Wasilewski po wygranej w "Mam talent": Zawsze próbowałem się wciskać Newseria Newseria Lifestyle/informacja prasowa