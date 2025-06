T-Raperzy znad Wisły to zespół, który w latach 1995-2000 był nieodłączną częścią programu telewizyjnego Komiczny Odcinek Cykliczny . Grupę tworzyli Grzegorz Wasowski, Sławomir Szczęśniak, Lucyna Malec i zmarły w 2011 r. Andrzej Butruk .

6 lipca w Parku przy Muzeum Historii Polski przy Cytadeli Warszawskiej odbędzie się piknik "Uczta u Chrobrego" (wstęp wolny). To właśnie tam T-Raperzy przedstawią "Poczet Królów Polskich" w koncertowej odsłonie.

Na nowo królewskie historie pomogą im odczytać zaproszeni goście: Monika Borzym (wokalistka jazzowa), Reni Jusis (ikona polskiej elektroniki i muzyki klubowej), Miuosh (raper, producent, kompozytor, juror "Must Be The Music" w Polsacie), Tomasz Organek (muzyk i pisarz, lider zespołu Ørganek) oraz Piotr Rogucki (wokalista, aktor, znany z grupy Coma i projektu KARAŚ/ROGUCKI).