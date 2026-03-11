Szymon Wydra urodził się 11 marca 1976 r. Już jako uczeń technikum uczęszczał do klasy gitary klasycznej w Państwowym Ognisku Muzycznym - tak rozpoczęła się jego przygoda z muzyką. Przed rozpoczęciem ogólnopolskiej kariery, jako młody dorosły, pracował jako instruktor muzyczny w Domu Kultury. Nie był to jednak jedyny sposób na zarobek, którego się podjął - próbował swoich sił także jako serwisant mebli, sprzedawca w sklepie spożywczym czy ochroniarz. Przez pewien czas był też dziennikarzem muzycznym w radiu, lecz ze względu na niskie zarobki zrezygnował z posady.

W 1992 r. Wydra postanowił zająć się graniem na poważnie i założył zespół Carpe Diem. Grupa wykonywała piosenki z pogranicza muzyki progresywnej i rozrywkowej i występowała na wielu przeglądach oraz konkursach. Wraz z początkiem lat 2000. wokalista zaczął próbować przebić się do szerszej publiczności, występując w programach telewizyjnych. W 2001 r. otrzymał wyróżnienie w "Szansie na Sukces" z piosenkami Piotra Szczepanika. Rok później zwyciężył w tym samym programie, wykonując jeden z utworóe Ryszarda Rynkowskiego.

Szymon Wydra zyskał sławę dzięki "Idolowi". Polacy kochali jego bujną fryzurę!

Momentem przełomowym w karierze Szymona Wydry okazał się udział w "Idolu" - programie emitowanym w Polsacie. W 2002 r. wokalista zgłosił się na castingi do talent show, gdzie zachwycił zarówno jurorów, jak i publiczność. Dotarł do finału rywalizacji, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Na podium znalazły się wówczas Ewelina Flinta i Alicja Janosz.

Pomimo tego, że artyście nie udało się wygrać programu, "Idol" otworzył mu drzwi do ogólnopolskiej kariery. Nastolatki w całej Polsce zaczęły wieszać sobie plakaty z jego wizerunkiem na ścianach. Zachwycone były nie tylko talentem muzycznym i charyzmą Wydry, lecz także jego bujną fryzurą. Przed laty elementem charakterystycznym wizerunku piosenkarza były bowiem długie, kręcone włosy. Dziś nie ma już po nich śladu - Wydra stawia na nowy image, prezentując się w zgolonej na łyso głowie i krótkiej, siwej brodzie.

Tak wygląda obecnie Szymon Wydra Adam Burakowski/Dzień Dobry TVN East News

Przebojem "Życie jak poemat" podbił listy przebojów w latach 2000.

Szymonowi Wydrze prędko udało się osiągnąć status gwiazdy, dzięki czemu, wraz ze swoim zespołem Carpe Diem, zaczął koncertować po całym kraju. Kilka miesięcy po programie "Idol" grupa wydała swój debiutancki album "Teraz wiem", z którego pochodził przebój "Pozwól mi lepszym być". W 2005 r. powtórzyli sukces drugim krążkiem - "Bezczas" - który zyskał status platynowej płyty. To na nim znalazł się hit "Życie jak poemat", z którego do dziś znany jest Wydra.

Co obecnie dzieje się u Szymona Wydry?

Obecnie Szymon Wydra i zespół Carpe Diem mają na swoim koncie sześć albumów studyjnych. Ostatni, zatytułowany "Przesłanie" ukazał się na rynku w czerwcu 2019 r. Co jakiś czas grupa wypuszcza nowe piosenki - na początku 2025 r. w ręce słuchaczy trafił utwór "Z dnia na dzień". Autorami nagrania są Szymon Wydra (muzyka, tekst), Zbigniew Suski i Jarosław Suski (muzyka) oraz Anna Kęsek-Chyży (tekst).

Piosenkarz z biegiem lat nieco wycofał się z głównego nurtu show-biznesu, lecz nigdy nie porzucił muzyki. Koncentruje się głównie na działalności lokalnej, choć od czasu do czasu powraca również do programów telewizyjnych, w których przypomina o swojej twórczości. W 2023 r. rozpoczął pracę w Radiu Radom, gdzie prowadził audycję "Paczka Radomskich". Promował w niej lokalnych artystów i dzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą. Ponadto, zaangażował się w działalność edukacyjną, prowadząc zajęcia z emisji głosu na jednej z niepublicznych uczelni wyższych na Pomorzu.

Prywatnie Szymon Wydra jest ojcem dwójki dzieci. Starsza córka, Simona, przyszła na świat w 2006 r., a młodszy syn, Ryszard, w 2016 r. Wokalista spełnia się także w roli kochającego męża. Mimo upływu lat, artysta nie rezygnuje z muzyki i potrafi pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

