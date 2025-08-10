Charli XCX przeżyła chwilę grozy podczas swojego występu na Sziget Festival 2025. Wokalistka wyszła do fanów, a jeden z nich posunął się za daleko...

Sziget Festival 2025: Charli XCX wyszła do fanów. Wokalistka szybko tego pożałowała

Charli XCX rozpoczęła swój set na Sziget Festivalu od utworu "365", po czym płynnie przeszła do kawałka "360". Gdy nadszedł czas na piosenkę "Von Dutch", pierwszy singiel z jej przebojowej płyty "BRAT", która w tamtym roku święciła triumfy na całym świecie, artystka wyszła pod bramki do publiczności. Wokalistka, jak zwykle podczas tego segmentu koncertu, wita się wtedy z fanami, wykonuje utwór i przypomina o teledysku do "Von Dutch", dynamicznie przechadzając się ze swoim operatorem kamery wśród publiczności.

Gdy Charli XCX wyszła do publiczności, zaczęła dotykać dłoni fanów. Szybko okazało się jednak, że ten ruch może stać się niebezpiecznym zabiegiem. Gwiazda została pociągnięta za rękę, gdy zbijała piątkę ze swoimi słuchaczami. Jeden z uczestników festiwalu Sziget niebezpiecznie przytrzymał dłoń artystki, a ta nie mogła iść dalej. Charli XCX szybko odciągnęła swoją dłoń i ruszyła w stronę sceny.

"Ludzie muszą przestać łapać artystów. To dziwne", "Ten szaleniec prawie oderwał jej rękę", "Ludzie są jednak dziwni", "I po co to?", "Powinna go czymś zdzielić", "Artyści powinni przestać wychodzić do fanów, od występów mają scenę" - komentują wzburzeni internauci.

Charli XCX zdobyła globalną sławę albumem "BRAT". "Nie można zrobić tej samej rzeczy dwa razy"

Lato 2024 roku należało do Charli XCX. I nie jest to subiektywna opinia, tylko kwestia związana z siłą społecznego wpływu na kulturę, opiniami krytyków oraz nagrodami, które w przeciągu roku zgarnęła Brytyjka.

Ostatni projekt Charli XCX okazał się fenomenem na skalę światową. "Brat" święcił triumfy całe ubiegłe wakacje, dając słuchaczom do zrozumienia, że lato miało być "hot". Krążek odniósł sukces, na który liczy wielu artystów, szczególnie w sezonie letnim, kiedy to koncerty plenerowe i festiwale mają swój czas świetności. Artystka promowała album podczas trasy "SWEAT Tour" w kolaboracji z Troyem Sivanem i zgarnęła za niego aż trzy statuetki Grammy. Jak może brzmieć nowy projekt Brytyjki i czy będzie podobny do poprzednika?

"Naprawdę nie czuję presji, żeby stworzyć kolejną płytę taką jak 'Brat'. (...) Kiedy tworzyłam ["Brat"], mimo że naprawdę wierzyłam w ten album i wiedziałam, co chcę z nim zrobić, nie miałam pojęcia, jak zostanie przyjęty. Więc tak, nie czuję presji, ponieważ czuję, że nigdy nie można zrobić tej samej rzeczy dwa razy, a moja następna płyta będzie prawdopodobnie klapą, co szczerze mówiąc mnie zadowala" - powiedziała Charli XCX w wywiadzie prosto z festiwalu filmowego w Cannes.

Artystka opublikowała niedawno klip do utworu "party 4 u", pochodzącego z krążka "how i'm feeling now" z 2020 roku. Utwór zyskał viralową popularność na TikToku, co tylko udowodniło, iż popyt na nową muzykę wokalistki wciąż rośnie. 31 maja br. Charli XCX wystąpiła na Orange Warsaw Festival w Polsce i dała wysoko oceniony show.